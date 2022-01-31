В октябре 2018 года CD Projekt RED выпустила видеоигру Thronebreaker: The Witcher Tales, которая получила достаточно высокие оценки от критиков и геймеров. Кажется, такой формат расширения вселенной понравился и разработчикам, а ярким подтверждением этого может служить их сегодняшний анонс.

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Дело в том, что несколько часов назад компания CD Projekt RED поделилась с представителями IGN первой информацией о видеоигре с рабочим названием Project Golden Nekker. Речь идет о самостоятельном и однопользовательском проекте, который разрабатывается по мотивам Gwent: The Witcher Card Game. Именно авторы этой популярной коллекционной карточной игры и отвечают за разработку нового проекта.

Представители CD Projekt RED уже отметили, что игра Project Golden Nekker не будет похожа на Thronebreaker: The Witcher Tales. Они заверили, что новый проект подарит геймерам совсем другой игровой опыт. По мнению разработчиков, эта видеоигра должна заинтересовать тех игроков, которым не нравится многопользовательская составляющая Gwent.

Представители польской компании отметили, что для запуска новой игры не нужно быть владельцем Thronebreaker: The Witcher Tales, Gwent или дополнений к последней видеоигре. Добавим, что разработчики из CD Projekt RED уже поделились первыми концепт-артами игры Project Golden Nekker.

Напоследок стоит отметить, что полноценная презентация видеоигры должна состояться в ближайшее время. Также уже известно, что ее релиз запланирован на 2022 год. По мнению журналистов портала IGN, игра Project Golden Nekker может выйти в октябре. Добавим, что пока неизвестно, на какие платформы планируется ее релиз.

Концепт-арты игры Project Golden Nekker / Фото с сайта IGN