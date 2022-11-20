Відеоігри нерідко стають ціллю критики правозахисної організації PETA. Так, минулого року активісти розкритикували Far Cry 6 за міні-гру з півнячими боями.

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Критика God of War Ragnarök

Основна претензія полягає в тому, що Кратос бореться з різними тваринами. PETA особливо акцентувала увага на одній битві з босом.

Коли Кратос з Атреєм відвідують Хельхейм, то стикаються з величезним вовком Гармом. Активісти скаржаться, що тварина довгий час була прикута ланцюгом на морозі й не отримувала ні їжі, ні води.

Активісти закликають користувачів вимагати від Santa Monica Studio ввести "режим PETA", тобто можливість відключити битви з представниками фауни. Розробники і представники Sony на претензії поки не відреагували.

До слова, реліз гри God of War Ragnarök на PlayStation відбувся 9 листопада. До слова, участь у роботі над грою взяла й українська команда Respeecher.

Невдовзі після старту гри в реальному світі знайшли "близнюків" Кратоса й Атрея – двійко блогерів також є батьком і сином одне одного.