Гра Minecraft отримала платне DLC по всесвіту "Зоряних війн". Доповнення зосереджене на оригінальній трилогії та популярному серіалі "Мандалорець".

Студія Mojang випустила платне доповнення до Minecraft по всесвіту "Зоряних війн". Тепер гравців чекають не далекі-далекі біоми, а далекі-далекі галактики.

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Це DLC для Minecraft буде охоплювати такі картини цієї кінофраншизи:

"Нова Надія"

"Імперія завдає удару у відповідь"

"Повернення джедая"

серіал "Мандалорець"

Дивіться трейлер нового доповнення для Minecraft – відео

У гру додадуть 12 різноманітних планет, гравці зможуть відвідати культові для цієї франшизи місця: Зірку смерті, поселення евоків, Мос Айслі та чимало інших. З'являться і всім відомі персонажі: Люк, Лея, Хан Соло, Дарт Вейдер, малюк Йода та навіть Джабба Хатт. Для гравців стануть доступними нові скіни, текстури, монстри (штурмовики замінять звичайних зомбі). Також з'явиться і різноманітна техніка, яка характерна для цього всесвіту. Навіть ліцензований саундтрек "Зоряних війн" у цьому доповненні є.

Бойова машина AT-AT у грі Minecraft / світлина з сайту minecraft

Minecraft Відеогра від студії Mojang, яка вийшла у 2011 році. За жанром це "пісочниця" у відкритому світі з виглядом від першої чи третьої особи. Ця гра дає змогу геймерам проявляти їх креативність. Minecraft отримала загальне визнання серед ігрової преси, безліч нагород та стала найпродаванішою відеогрою в історії.

Нове доповнення для Minecraft вже можна придбати у фірмовому магазині за 1300 Minecoins, а це приблизно 5 доларів.