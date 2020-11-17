Игра Minecraft получила платное DLC по вселенной "Звездных войн". Дополнение сосредоточено на оригинальной трилогии и популярном сериале "Мандалорець".

Студия Mojang выпустила платное дополнение к Minecraft по вселенной "Звездных войн". Теперь игроков ждут не далекие-далекие биомы, а далекие-далекие галактики.

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Это DLC для Minecraft будет охватывать такие картины этой кинофраншизы:

"Новая Надежда"

"Империя наносит ответный удар"

"Возвращение джедая"

сериал "Мандалорець"

Смотрите трейлер нового дополнения для Minecraft – видео

В игру добавят 12 различных планет, игроки смогут посетить культовые для этой франшизы места: Звезду смерти, поселение эвоков, Мос Айсли и многие другие. Появятся и всем известные персонажи: Люк, Лея, Хан Соло, Дарт Вейдер, малыш Йода и даже Джабба Хатт. Для игроков будут доступны новые скины, текстуры, монстры (штурмовики заменят обычных зомби). Также появится и разнообразная техника, которая характерна для этой вселенной. Даже лицензированный саундтрек "Звездных войн" в этом дополнении есть.

Боевая машина AT-AT в игре Minecraft / фотография с сайта minecraft

Minecraft Видеоигра от студии Mojang, которая вышла в 2011 году. По жанру это "песочница" в открытом мире с видом от первого или третьего лица. Эта игра позволяет геймерам проявлять их креативность. Minecraft получила всеобщее признание среди игровой прессы, множество наград и стала самой продаваемой видеоигрой в истории.

Новое дополнение для Minecraft уже можно приобрести в фирменном магазине за 1300 Minecoins, а это примерно 5 долларов.