Портал HLTV завершив представлення двадцятки найкращих кіберспортсменів в дисципліні CS: GO, оголосивши п'ятірку лідерів. Деталі у матеріалі.

HLTV оголосили п'ятірку найкращих кіберспортсменів з дисципліни CS: GO у 2020 році. Серед них знайшлось місце двом гравцям української організації NAVI.

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5 місце

Денис "electronic" Шаріпов

Статистика electronic у 2020 році / зображення hltv.org

Electronic завоював своє місце серед найкращих у 2020 році, демонструючи чудові виступи в найкращих турнірах та найбільших матчах. Він як завжди став одним з найкращих ріфлерів з величезним показником ADR (81,8 за раунд, 6 місце) і одним з найефективніших гравців (1,19 рейтинг впливу, 8 місце), також заробив хороші показники початкових убивств в раунді (0,13 за раунд, 12 місце) та високу частоту мультикілів (у 18,5% раундів, 11 місце). Ще одним фактором, який підкреслює майстерність Дениса є його здатність впевнено виступати під великим тиском, про що свідчить його рейтинг 1,21 у матчах проти топ-5 команд (4 місце).

Здобувши цілих сім звань EVP та одне MVP на ICE Challenge Шаріпов став четвертим найбільш титулованим гравцем 2020 року, завершивши вісім з десяти великих турнірів з індивідуальними нагородами.

4 місце

Нікола "NiKo" Ковач

Статистика NiKo у 2020 році / зображення hltv.org

NiKo став одним з найкращих гравців 2020 року, демонструючи упевнену гру проти найсильніших суперників. Серед статистичних показників особливо виділяються його 86,5 ADR (1 місце), треті місця за KPR (0,78) та рейтингом впливу (1,29), а також чудові показники відкриття раундів (0,15 початкових вбивств за раунд, 3 місце) та високий показник мультикілів (у 19,5% раундів, 4 місце).

Він також був одним з найкращих, якщо говорити про стабільність ігрової форми, адже Нікола не мав жодного провального турніру (1,04 – його найнижчий рейтинг серед всіх подій), і був надзвичайно цінним та корисним гравцем у всіх визначних для команди матчах. Його послідовна та впевнена гра переносилась з карти на карту й викликала захоплення, вилившись в 5 нагород EVP та 1 MVP.

Я працюватиму ще важче, ніж минулого року та зроблю все можливе, щоб повернути G2 на вершину і розпочати вигравати титули, – з коментаря для hltv.org

3 місце

Ніколай "device" Рідтц

Статистика device у 2020 році / зображення hltv.org

Device провів настільки хороший рік, що не було сумнівів, що він повинен бути вище всіх, хто опинився у списку нижче, проте у той же час, йому не вистачило зовсім трохи, щоб змагатися за одне з двох найкращих місць.

Рейтинг Ніколая у 1,20 та більшість інших його статистичних даних добре показують, яку дивовижну гру він демонстрував протягом року. Він був третім гравцем з найвищим рейтингом і посів 5 місця за показником вбивств за раунд (0,77), початкових вбивств в раунді (0,14 за раунд) та мультикілів (у 19,5% його раундів). Рідтц демонстрував свій клас на кожному турнірі в якому брав участь, що вилилось у мінімальний рейтинг 1,10 серед усіх подій на яких він виступав. У 3 з 4 виграних командою Astralis турнірів саме Ніколай нагороджувався званням MVP та ще шість разів ставав EVP, сумарно отримавши 9 індивідуальних нагород у 11 великих подіях.

Слухайте, ці хлопці (ZywOo та s1mple) просто божевільні, і вони заслуговують на все те визнання, що отримують і навіть більше. Можливо, я зміг би покращити свою статистику і мав трохи більше шансів поборотись за перші дві сходинки, але я не впевнений, що зміни в моїй грі, які я повинен був би внести, допомогли б моїй команді, – з коментаря для hltv.org

Також device додав, що командні успіхи для нього завжди були й будуть на першому місці і він пишається виступати за такий великий колектив як Astralis.

Звісно, я хотів би побувати на першій позиції у цьому списку, перш ніж закінчити кар'єру гравця в CS, але якщо ви запитаєте про цілі на 2021 рік, то п'ята зірка на майці (за перемогу на мейджорі) для мене набагато вище в цьому списку, – підсумував Ніколай.

2 місце

Олександр "s1mple" Костилєв

Статистика s1mple у 2020 році / зображення hltv.org

Олександр Костилєв вже два роки поспіль програє конкуренцію за звання найкращого гравця в CS: GO, проте його показники все ще є просто неймовірними. У 2020 році він набрав найбільше вбивств за раунд, до того ж зробив це, тільки уявіть собі, п'ятий рік поспіль, а його 0,86 KPR став другим найвищим середнім показником в історії рейтингу, поступившись його власному результату – 0,87 у 2018 році. За рейтингом впливу Олександр розмістився на 2 місці з показником у 1,37, але був безумовно найкращим у здійсненні мультикілів (у 23,3% раундів) та найуспішнішим у початкових дуелях (65% виграшів).

Окрім того, гравець "народжених перемагати" був неймовірним у багатьох інших аспектах, посівши 3 місце за ADR (85,5) та демонструючи стабільну гру з 5 місцями за показником KAST (73,8%) та за кількістю вбивств зі снайперської гвинтівки AWP за раунд (0,38). Все це призвело до найвищого рейтингу року у шалених 1,30 бали.

Тим, що стало на заваді українцеві на шляху до перемоги в рейтингу стали низькі командні результати (лише 1 виграний великий турнір) та недостатньо крута гра у ключових матчах. Ні, звичайно, s1mple був неперевершеним у важливих матчах основну більшість часу, проте все ж він мав кілька невдалих поєдинків від яких залежала доля тих чи інших нагород. Хто знає як би склався рейтинг, виступи в них Олександр на своєму піковому рівні.

Моя мета – мета моєї команди: стати ще кращим і стати командою №1. Я сподіваюся, що LAN турніри повернуться, і ми нарешті зустрінемось на реальній арені з неймовірною кількістю глядачів, щоб знову відчути той дух боротьби та насолодитися незабутніми моментами – з коментаря для hltv.org

1 місце

Матьє "ZyWoO" Ербо

Статистика ZyWoO у 2020 році / зображення hltv.org

ZywOo перевершив s1mple в одних з найближчих перегонів за перше місце в історії HLTV Top-20 завдяки тому, що він був більш впливовим гравцем у найбільш конкурентних турнірах та у найбільших матчах для своєї команди.

Саме Матьє посів друге місце за загальним рейтингом (1,29), ADR (85,8) та вбивствами за раунд (0,81), та 3 місце за показником KAST (74,8%). Він трохи випередив Олександра, посівши 1 місце за рейтингом впливу (1,38), зокрема через його здатність до мультикілів (21,3% його раундів, 2 місце), а також через велику кількість вбивств на початку раундів (0,15 за раунд, 4 місце) та шалену кількість взятих клатчів (88 перемог у ситуаціях наодинці проти одного чи кількох противників, 1 місце).

Все це призвело до разючих шести медалей MVP та чотирьох нагород EVP, що є неперевершеним показником, особливо враховуючи, що всі вони зароблені на найбільших подіях, а не на прохідних турнірах. Матьє також демонстрував неймовірну стабільність протягом усього року: його найнижчий рейтинг серед усіх турнірів становив 1,17. Без сумніву знайдуться гравці у яких таким був рейтинг найвищий, що ще раз доводить феноменальність француза.

Це просто приголомшливо два роки поспіль стати гравцем №1. У мене немає слів. Це не було б можливим без моєї команди та моїх товаришів по команді. Це безумовно нагорода для всіх нас, –прокоментував свою перемогу Матьє.

Також він не забув пригадати про свого заклятого опонента Олександра та Ніколая Рідтца, інших гравців з топ-3:

У s1mple був ще один чудовий рік, він неймовірний гравець. Я думаю, що він міг би стати №1 і це було б так само заслужено. Я також думаю, що device провів чудовий сезон з Astralis, і я радий бачити його серед призерів.

Своїми планами на 2021 рік новоспечений дворазовий найкращий гравець у CS: GO назвав "постійний прогрес" та "виграш максимально можливої кількості турнірів".