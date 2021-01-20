Портал HLTV завершил представление двадцатки лучших киберспортсменов в дисциплине CS: GO, объявив пятерку лидеров. Детали в материале.

HLTV объявили пятерку лучших киберспортсменов в дисциплине CS: GO в 2020 году. Среди них нашлось место двум игрокам украинской организации NAVI.

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5 место

Денис "electronic" Шарипов

Статистика electronic в 2020 году / изображение hltv.org

Electronic завоевал свое место среди лучших в 2020 году, демонстрируя замечательные выступления на лучших турнирах и крупнейших матчах. Он, как всегда, стал одним из лучших рифлеров с огромным показателем ADR (81,8 за раунд, 6 место) и одним из самых эффективных игроков (1,19 рейтинг влияния, 8 место), также заработав хорошие показатели начальных убийств в раунде (0,13 за раунд, 12 место) и высокую частоту мультикиллов (в 18,5% раундов, 11 место). Еще одним фактором, который подчеркивает мастерство Дениса, является его способность уверенно выступать под большим давлением, о чем свидетельствует его рейтинг 1,21 в матчах против топ-5 команд (4 место).

Получив целых семь званий EVP и одно MVP на ICE Challenge Шарипов стал четвертым самым титулованным игроком 2020 года, завершив восемь из десяти крупных турниров с индивидуальными наградами.

4 место

Никола "NiKo" Ковач

Статистика NiKo в 2020 году / изображение hltv.org

NiKo стал одним из лучших игроков 2020 года, демонстрируя уверенную игру против сильнейших соперников. Среди статистических показателей особенно выделяются его 86,5 ADR (1 место), третьи места по KPR (0,78) и рейтингу влияния (1,29), а также превосходные показатели открытия раундов (0,15 начальных убийств за раунд, 3 место) и высокий показатель мультикиллов (в 19,5% раундов, 4 место).

Он также был одним из лучших, если говорить о стабильности игровой формы, ведь Никола не имел ни одного провального турнира (1,04 – его самый низкий рейтинг среди всех событий), и был чрезвычайно ценным и полезным игроком во всех важных для команды матчах. Его последовательная и уверенная игра переносилась с карты на карту и вызывала восхищение, вылившись в 5 наград EVP и 1 MVP.

Я буду работать еще упорнее, чем в прошлом году и сделаю все возможное, чтобы вернуть G2 на вершину и начать выигрывать титулы, – из комментария для hltv.org

3 место

Николай "device" Ридтц

Статистика device в 2020 году / изображение hltv.org

Device провел настолько хороший год, что не было сомнений, что он должен быть выше всех, кто оказался в списке ниже, однако в то же время, ему не хватило совсем немного, чтобы побороться за одно из двух лучших мест.

Рейтинг Николая в 1,20 и большинство других его статистических данных хорошо показывают, какую удивительную игру он демонстрировал в течение года. Он был третьим игроком с самым высоким рейтингом и занял 5 место по показателю убийств за раунд (0,77), начальных убийств в раунде (0,14 за раунд) и мультикиллов (в 19,5% его раундов). Ридтц демонстрировал свой класс на каждом турнире в котором участвовал, что вылилось в минимальный рейтинг 1,10 из всех событий на которых он выступал. В 3 из 4 выигранных командой Astralis турниров именно Николай награждался званием MVP и еще шесть раз становился EVP, суммарно получив 9 индивидуальных наград в 11 крупных событиях.

Слушайте, эти ребята (ZywOo и s1mple) просто сумасшедшие, и они заслуживают все то признание, что получают и даже больше. Возможно, я смог бы улучшить свою статистику и имел немного больше шансов побороться за первые две строчки, но я не уверен, что изменения в моей игре, которые я должен был бы внести, помогли бы моей команде, – из комментария для hltv.org

Также device добавил, что командные успехи для него всегда были и будут на первом месте и он гордится выступать за такой большой коллектив как Astralis.

Конечно, я хотел бы побывать на первой позиции в этом списке, прежде чем закончить карьеру игрока в CS, но если вы спросите о целях на 2021, то пятая звезда на майке (за победу на Мейджоре) для меня гораздо выше в этом списке, – подытожил Николай.

2 место

Александр "s1mple" Костылев

Статистика s1mple в 2020 году / изображение hltv.org

Александр Костылев уже два года подряд проигрывает конкуренцию за звание лучшего игрока в CS: GO, однако его показатели все еще просто невероятны. В 2020 году он набрал больше всего убийств за раунд, к тому же сделал это, только представьте себе, пятый год подряд, а его 0,86 KPR стал вторым самым высоким средним показателем в истории рейтинга, уступив лишь его собственному результату – 0,87 в 2018 году. По рейтингу влияния Александр разместился на 2 месте с показателем в 1,37, но был безусловно лучшим в осуществлении мультикиллов (в 23,3% раундов) и самым успешным в начальных дуэлях (65% выигрышей).

Кроме того, игрок "рожденных побеждать" был невероятным во многих других аспектах, заняв 3 место по ADR (85,5) и демонстрируя стабильную игру с 5 местами по показателю KAST (73,8%) и по количеству убийств из снайперской винтовки AWP за раунд (0,38). Все это привело к наивысшему рейтингу года в безумных 1,30 балла.

Тем, что помешало украинцу на пути к победе в рейтинге стали низкие командные результаты (только 1 выигранный крупный турнир) и недостаточно крутая игра в ключевых матчах. Нет, конечно, s1mple был непревзойденным в важных матчах большую часть времени, но все же у него были несколько неудачных поединков от которых зависела судьба тех или иных наград. Кто знает как бы сложился рейтинг, выступи в них Александр на своем пиковом уровне.

Моя цель – цель моей команды: стать еще лучше и стать командой №1. Я надеюсь, что LAN турниры вернутся, и мы наконец встретимся на реальной арене с невероятным количеством зрителей, чтобы снова почувствовать тот дух борьбы и насладиться незабываемыми моментами, – из комментария для hltv.org

1 место

Матье "ZyWoO" Эрбо

1 місце

Матьє "ZyWoO" Ербо

Статистика ZyWoO в 2020 году / изображение hltv.org

ZywOo превзошел s1mple в одной из самых напряженных гонок за первое место в истории HLTV Top-20 благодаря тому, что он был более влиятельным игроком в наиболее конкурентных турнирах и в крупнейших матчах для своей команды.

Именно Матье занял второе место по общему рейтингу (1,29), ADR (85,8) и убийствам за раунд (0,81) и 3 место по показателю KAST (74,8%). Он опередил Александра, заняв 1 место в рейтинге влияния (1,38), в том числе из-за его способности к мультикиллам (21,3% его раундов, 2 место), а также из-за обилия убийств в начале раундов (0,15 за раунд 4 место) и безумному количеству взятых клатчей (88 побед в ситуациях один против одного или нескольких противников, 1 место).

Все это привело к поразительным шести медалям MVP и четырем наградам EVP, что является непревзойденным показателем, особенно учитывая то, что все они были заработаны на крупнейших событиях, а не на проходных турнирах. Матье также демонстрировал невероятную стабильность в течение всего года: его самый низкий рейтинг среди всех турниров составил 1,17. Без сомнения найдутся игроки у которых таким же был самый высокий их рейтинг, что еще раз доказывает феноменальность француза.

Это просто потрясающе два года подряд стать игроком №1. У меня нет слов. Это не было бы возможным без моей команды и моих товарищей по команде. Это безусловно награда для всех нас, – прокомментировал свою победу Матье.

Также он не забыл вспомнить о своем заклятом оппоненте Александре и Николае Ридтце, других игроках из топ-3:

У s1mple был еще один замечательный год, он невероятный игрок. Я думаю, что он мог бы стать №1 и это было бы так же заслуженно. Я также думаю, что device провел замечательный сезон с Astralis, и я рад видеть его среди призеров.

Своими планами на 2021 новоиспеченный двукратный лучший игрок в CS: GO назвал "постоянный прогресс" и "выигрыш максимально возможного количества турниров".