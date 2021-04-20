Розробники Warzone і Black Ops Cold War оголосили офіційну дату початку третього сезону. Разом з анонсом стало відомо, яких змін фанатам слід очікувати після оновлення. Найголовніше – у матеріалі.

Шанувальники Call of Duty з нетерпінням очікують старту нового сезону улюбленої гри, що має принести кілька приємних новинок та суттєві зміни класичних режимів.

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Зміни в Верданську

100 відсотків небезпеки для Верданську / зображення callofduty.com

Слід розпочати з того, що давно "висіло" в повітрі. Як і передбачалося, розробники дійсно змінять класичну мапу режиму Warzone – Верданськ. Що саме оновиться на карті розробники все ж не повідомили, однак інсайди від журналістів і натяки від авторів гри вказують на тотальне знищення локації й подальшу її стилізацію під антураж 80–х років. Зокрема, доказом цього став і шматок відео, що потрапив до мережі раніше.

Нові мапи

Скриншот з мапи Ямантау / зображення callofduty.com

Окрім переробленого Верданська для Warzone, чотири нові карти з'являться і в Call of Duty: Black Ops Cold War. Ними стануть: Yamantau, Diesel, Standoff і Duga. Остання, до речі, натхненна системою РЛС Дуга, що знаходиться в районі Чорнобилю та на початку сезону буде доступна лише в зомбі-режимі Outbreak, проте пізніше "відкриється" повністю.

Скриншот з мапи Дуга / зображення callofduty.com

Нова зброя

Нова снайперська гвинтівка Swiss K31 / зображення callofduty.com

В обох шутерах стануть доступні п'ять нових видів зброї: пістолет-кулемет ППШ-41, карабін Swiss K31, гвинтівка CARV.2, пістолет AMP63 і, неочікувано, бейсбольна бита. Гравцям також "видадуть" балістичний ніж – в Black Ops Cold War він стане доступний одразу зі стартом сезону, а у Warzone з'явиться лише в його середині.

Новий пістолет AMP 63 / зображення callofduty.com

Нові оперативники

Як зазначили розробники, з новим сезоном в іграх з'являться три нові оперативники та один старий друг. Фанати серії, напевно, вже здогадалися про кого йде мова. Капітан Прайс повертається у якості ігрового персонажа та стане безплатним оперативником, доступним навіть для тих, хто не купував Black Ops та грає лише у Warzone.

Капітан Прайс знову в ділі / зображення callofduty.com

Для щасливих власників бойового пропуску анонсовано оперативницю під позивним Wraith, яка є колишньою норвезькою розвідницею.

Нова оперативниця / зображення callofduty.com

Також протягом сезону доступними для придбання в магазині стануть Knight та Antonov. Перший – кровожерливий уродженець Дубліна та колишній агент розвідки МІ6.

Ірландець Knight / зображення callofduty.com

А останній – колишній кілер з темним минулим.

Кілер Antonov / зображення callofduty.com

Зміни в режимах

Повернення режиму "Sticks and Stones" / зображення callofduty.com

Розробники також повідомили, що в Black Ops повернеться режим "Палиці й каміння", в якому гравці будуть воювати між собою, використовуючи лише арбалет, ніж і томагавк. Пізніше в гру додадуть режим Multi-Team Elimination, де команди з чотирьох осіб поборються за перемогу в зонах радіації, що постійно розширюватимуться. Також анонсовано низку нових завдань та сезонних челенджів для звичайного мультиплеєру та режиму Outbreak.

Звільняйте місце на жорстких дисках

Нові рівні престижу / зображення callofduty.com

Оновлення обох ігор вимагатиме чимало вільного місця на ваших пристроях.

Black Ops Cold War | Warzone: