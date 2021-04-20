3 сезон Сall of Duty: Warzone і Black Ops Cold War розпочнеться 22 квітня: чого чекати геймерам
Розробники Warzone і Black Ops Cold War оголосили офіційну дату початку третього сезону. Разом з анонсом стало відомо, яких змін фанатам слід очікувати після оновлення. Найголовніше – у матеріалі.
Джерело:Офіційний блог гри Call of Duty
Шанувальники Call of Duty з нетерпінням очікують старту нового сезону улюбленої гри, що має принести кілька приємних новинок та суттєві зміни класичних режимів.
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Зміни в Верданську
100 відсотків небезпеки для Верданську / зображення callofduty.com
Слід розпочати з того, що давно "висіло" в повітрі. Як і передбачалося, розробники дійсно змінять класичну мапу режиму Warzone – Верданськ. Що саме оновиться на карті розробники все ж не повідомили, однак інсайди від журналістів і натяки від авторів гри вказують на тотальне знищення локації й подальшу її стилізацію під антураж 80–х років. Зокрема, доказом цього став і шматок відео, що потрапив до мережі раніше.
Нові мапи
Скриншот з мапи Ямантау / зображення callofduty.com
Окрім переробленого Верданська для Warzone, чотири нові карти з'являться і в Call of Duty: Black Ops Cold War. Ними стануть: Yamantau, Diesel, Standoff і Duga. Остання, до речі, натхненна системою РЛС Дуга, що знаходиться в районі Чорнобилю та на початку сезону буде доступна лише в зомбі-режимі Outbreak, проте пізніше "відкриється" повністю.
Скриншот з мапи Дуга / зображення callofduty.com
Нова зброя
Нова снайперська гвинтівка Swiss K31 / зображення callofduty.com
В обох шутерах стануть доступні п'ять нових видів зброї: пістолет-кулемет ППШ-41, карабін Swiss K31, гвинтівка CARV.2, пістолет AMP63 і, неочікувано, бейсбольна бита. Гравцям також "видадуть" балістичний ніж – в Black Ops Cold War він стане доступний одразу зі стартом сезону, а у Warzone з'явиться лише в його середині.
Новий пістолет AMP 63 / зображення callofduty.com
Нові оперативники
Як зазначили розробники, з новим сезоном в іграх з'являться три нові оперативники та один старий друг. Фанати серії, напевно, вже здогадалися про кого йде мова. Капітан Прайс повертається у якості ігрового персонажа та стане безплатним оперативником, доступним навіть для тих, хто не купував Black Ops та грає лише у Warzone.
Капітан Прайс знову в ділі / зображення callofduty.com
Для щасливих власників бойового пропуску анонсовано оперативницю під позивним Wraith, яка є колишньою норвезькою розвідницею.
Нова оперативниця / зображення callofduty.com
Також протягом сезону доступними для придбання в магазині стануть Knight та Antonov. Перший – кровожерливий уродженець Дубліна та колишній агент розвідки МІ6.
Ірландець Knight / зображення callofduty.com
А останній – колишній кілер з темним минулим.
Кілер Antonov / зображення callofduty.com
Зміни в режимах
Повернення режиму "Sticks and Stones" / зображення callofduty.com
Розробники також повідомили, що в Black Ops повернеться режим "Палиці й каміння", в якому гравці будуть воювати між собою, використовуючи лише арбалет, ніж і томагавк. Пізніше в гру додадуть режим Multi-Team Elimination, де команди з чотирьох осіб поборються за перемогу в зонах радіації, що постійно розширюватимуться. Також анонсовано низку нових завдань та сезонних челенджів для звичайного мультиплеєру та режиму Outbreak.
Звільняйте місце на жорстких дисках
Нові рівні престижу / зображення callofduty.com
Оновлення обох ігор вимагатиме чимало вільного місця на ваших пристроях.
Black Ops Cold War | Warzone:
- PlayStation 5: 12.3 GB | 25.6 GB
- PlayStation 4: 8.1 GB | 25.6 GB
- Xbox Series X / Xbox Series S: 11.6 GB | 25.9 GB
- Xbox One: 8.3 GB | 25.9 GB
- PC: 13.1 GB | 25.2 GB
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