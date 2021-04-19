Розробники Call of Duty: Warzone відзначили, що найближчим часом збираються випустити балансний патч. Також цікаво, що у мережі вже з'явилися концепти нової оперативниці.

Напевно, вже всі гравці у Call of Duty: Warzone з нетерпінням чекають на старт третього сезону у цій відеогрі. На мапі вже з'явилися радіаційні зони, які перетворюють гравців у зомбі (після смерті). А вже 21 березня всіх цих зомбі планують розбомбити ядерними боєголовками. Щоправда, нова ігрова мапа не буде схожа на місце падіння ядерної бомби.

До теми Тизер майбутніх змін Верданську в Call of Duty: Warzone випадково потрапив у мережу: відео

У компанії Activision не вийшло зберегти інтригу до останнього, бо кілька тижнів тому у мережі з'явилися "злиті" кадри зміненої мапи. Новий Верданськ буде виконано у стилістиці вісімдесятих (Call of Duty: Black Ops Cold War), а деякі локації будуть повністю змінені.

Також нещодавно стався ще один витік, а у мережі з'явився концепт-арт нової оперативниці. Спочатку він був опублікований на Reddit, але цей запис дуже швидко видалили. Можливо, постаралися саме представники компанії Activision. Щоправда, користувач із нікнеймом Nanikos зміг зберегти це зображення, а також поділився відповідним записом у твітері. Звісно, інформації поки немає ніякої, хоча вже можна роздивитися цю оперативницю.

Cold War Season 3 Cover Art

Here's one of the new operators, another bad guy https://t.co/zsIPVL0JEf



Credit goes to HalfMileRide on reddit for the find. — Nanikos (@_Nanikos_) April 17, 2021

Нова оперативниця у Call of Duty: Warzone / Фото твітер Nanikos

Щоправда, за останні кілька днів з'являлися не лише чутки про Call of Duty: Warzone. У твітері розробники цього проєкту відзначили, що вже найближчим часом випустять новий балансний патч. Нарешті у студії Raven Software дійшли руки до "славнозвісного" скіна оперативника із прізвиськом Роуз.

Річ у тім, що цей скін повністю чорний, а у приміщеннях цього бійця дуже важко помітити. Гравці вже неодноразово скаржилися на цей скін, а також пропонували розробникам видалити його з гри. Щоправда, останнє поки не планується, бо розробники збираються змінити цього оперативника, хоча незрозуміло як саме.

Представники Raven Software планують ще "занерфити" деяку зброю (Tac Rifle Charlie, M16, FFAR 1). Цікаво, що мають якось змінитися й незбалансовані пістолети "Sykov". Останні з'явилися у відеогрі нещодавно, але вже встигли викликати бурхливі обговорення у спільноті фанатів Call of Duty: Warzone. Також розробники змінять деякі перки та місцезнаходження RC-XD у крамниці.

Варто відзначити, що представники студії Raven Software не назвали точної дати виходу цього патчу. Можливо, якісь зміни з'являться у відеогрі вже 22 квітня, коли й розпочнеться третій сезон.