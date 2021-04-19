Разработчики Call of Duty: Warzone отметили, что в ближайшее время собираются выпустить балансный патч. Также интересно, что в сети уже появились концепты новой оперативницы.

Наверное, уже все игроки в Call of Duty: Warzone с нетерпением ждут старт третьего сезона в этой видеоигре. На карте уже появились радиационные зоны, которые превращают игроков в зомби (после смерти). А уже 21 марта всех этих зомби планируют разбомбить ядерными боеголовками. Правда, новая игровая карта не будет похожа на место падения ядерной бомбы.

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В компании Activision не получилось сохранить интригу до последнего, потому что несколько недель назад в сети появились "слитые" кадры измененной карты. Новый Верданск будет выполнен в стилистике восьмидесятых (Call of Duty: Black Ops Cold War), а некоторые локации будут полностью изменены.

Также недавно произошла еще одна утечка, а в сети появился концепт-арт новой оперативницы. Сначала он был опубликован на Reddit, но эту запись очень быстро удалили. Возможно, постарались именно представители компании Activision. Правда, пользователь с никнеймом Nanikos смог сохранить это изображение, а также поделился соответствующей записью в твиттере. Конечно, информации пока нет никакой, хотя уже можно рассмотреть эту оперативницу.

Cold War Season 3 Cover Art

Here's one of the new operators, another bad guy https://t.co/zsIPVL0JEf



Credit goes to HalfMileRide on reddit for the find. — Nanikos (@_Nanikos_) April 17, 2021

Новая оперативница в Call of Duty: Warzone / Фото твиттер Nanikos

Правда, за последние несколько дней появлялись не только слухи о Call of Duty: Warzone. В твиттере разработчики этого проекта отметили, что уже в ближайшее время выпустят новый балансный патч. Наконец то у студии Raven Software дошли руки до "знаменитого" скина оперативника с прозвищем Роуз.

Дело в том, что этот скин полностью черный, а в помещениях этого бойца очень трудно заметить. Игроки уже неоднократно жаловались на этот скин, а также предлагали разработчикам удалить его из игры. Правда, последнее пока не планируется, потому что разработчики собираются изменить этого оперативника, хотя непонятно как.

Представители Raven Software планируют еще "понерфить" некоторое оружие (Tac Rifle Charlie, M16, FFAR 1). Интересно, что должны как-то измениться и несбалансированные пистолеты "Sykov". Последние появились в видеоигре недавно, но уже успели вызвать бурные обсуждения в сообществе фанатов Call of Duty: Warzone. Также разработчики изменят некоторые перки и местонахождение RC-XD в магазине.

Стоит отметить, что представители студии Raven Software не назвали точную дату выхода этого патча. Возможно, какие-то изменения появятся в видеоигре уже 22 апреля, когда и начнется третий сезон.