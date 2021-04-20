Разработчики Warzone и Black Ops Cold War объявили официальную дату начала третьего сезона. Вместе с анонсом стало известно, каких изменений фанатам следует ожидать после обновления. Самое главное – в материале.

Поклонники Call of Duty с нетерпением ожидают старта нового сезона любимой игры, что должен принести несколько приятных новинок и существенные изменения классических режимов.

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Изменения в Верданске

100 процентов опасности для Верданска / изображение callofduty.com

Следует начать с того, что давно "висело" в воздухе. Как и предполагалось, разработчики действительно изменят классическую карту режима Warzone – Верданск. Что именно обновится на карте разработчики все же не сообщили, однако инсайды от журналистов и намеки от авторов игры указывают на тотальное уничтожение локации и дальнейшую ее стилизацию под антураж 80-х годов. В частности, доказательством этого стал и кусок видео, попавшего в сеть ранее.

Новые карты

Скриншот с карты Ямантау / изображение callofduty.com

Кроме переработанного Верданська для Warzone, четыре новые карты появятся и в Call of Duty: Black Ops Cold War. Ими станут: Yamantau, Diesel, Standoff и Duga. Последняя, кстати, вдохновленная системой РЛС Дуга, что находится в районе Чернобыля и в начале сезона будет доступна только в зомби-режиме Outbreak, однако позже "откроется" полностью.

Скриншот с карты Дуга / изображение callofduty.com

Новое оружие

Новая снайперская винтовка Swiss K31 / изображение callofduty.com

В обоих шутерах станут доступны пять новых видов оружия: пистолет-пулемет ППШ-41, карабин Swiss K31, винтовка CARV.2, пистолет AMP63 и, неожиданно, бейсбольная бита. Игрокам также "выдадут" баллистический нож – в Black Ops Cold War он станет доступен сразу со стартом сезона, а в Warzone появится только в его середине.

Новый пистолет AMP 63 / изображение callofduty.com

Новые оперативники

Как отметили разработчики, с новым сезоном в играх появятся три новых оперативника и один старый друг. Фанаты серии, наверное, уже догадались о ком идет речь. Капитан Прайс возвращается в качестве игрового персонажа и станет бесплатным оперативником, доступным даже для тех, кто не покупал Black Ops и играет только в Warzone.

Капитан Прайс снова в деле / изображение callofduty.com

Для счастливых владельцев боевого пропуска анонсировано оперативника под позывным Wraith, которая является бывшей норвежской разведчицей.

Новый оперативник / изображение callofduty.com

Также в течение сезона доступными для приобретения в магазине станут Knight и Antonov. Первый – кровожадный уроженец Дублина и бывший агент разведки МИ6.

Ирландец Knight / изображение callofduty.com

А последний – бывший киллер с темным прошлым.

Киллер Antonov / изображение callofduty.com

Изменения в режимах

Возвращение режима "Sticks and Stones" / изображение callofduty.com

Разработчики также сообщили, что в Black Ops вернется режим "Палки и камни", в котором игроки будут воевать между собой, используя только арбалет, нож и томагавк. Позже в игру добавят режим Multi-Team Elimination, где команды из четырех человек поборются за победу в постоянно расширяющихся зонах радиации. Также анонсирован ряд новых задач и сезонных челленджей для обычного мультиплеера и режима Outbreak.

Освобождайте место на жестких дисках

Новые уровни престижа / изображение callofduty.com

Обновления обеих игр потребует немало свободного места на ваших устройствах.

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