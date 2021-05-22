Жанр "soulslike" з'явився та вибухнув популярністю саме завдяки успіху франшизи Dark Souls. Завдяки своїй складній бойовій системі, химерному та водночас цікавому "лору" та невблаганній складності Dark Souls послугувала натхненням для незліченної кількості відеоігор.

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Хоча багато проєктів намагаються у тому чи іншому компоненті імітувати відому франшизу, мало кому вдається створити унікальний продукт, що може називатися гідним спадкоємцем серії від From Software. Проте трапляються і гідні кандидати, саме тому ми підібрали для вас добірку з 4–ьох маловідомих інді-проєктів, що зможуть зацікавити відданих фанатів Dark Souls, які шукають нового виклику.

Titan Souls

Обкладинка гри Titan Souls / зображення igromania

Дата виходу: 14 квітня 2015 року

14 квітня 2015 року Розробники: Devolver Digital

Devolver Digital Платформи: PC, PS 4, PS Vita

Titan Souls ставить нову планку складності, представляючи механіку, де гравці мають у своєму арсеналі лише одну стрілу і помирають від бодай одного ворожого удару, що влучив у ціль. Гра буквально побудована навколо цієї однієї-єдиної ідеї та зводить її в абсолют. Тут немає простих ворогів, є лише дев'ятнадцять босів-титанів, що розселилися по різних куточках світу, і немає ніяких завдань, окрім як перемогти їх всіх.

Геймплейний трейлер Titan Souls

Кожен бос діє за простою логічною схемою, а ваше завдання – розгадати її та відправити стрілу куди треба, тільки й всього. Уразливі місця титанів зазвичай помітні відразу, і в голові миттєво вибудовується план дій, але найскладніше – привести його у виконання. Як правило, у вас є лічені секунди на те, щоб спіймати противника в потрібному положенні, прицілитися і вистрілити. А йому, своєю чергою, не треба прикладати багато зусиль, щоб моментально вас розчавити.

Blasphemous

Обкладинка гри Blasphemous / зображення nintendo

Дата виходу: 10 вересня 2019 року

10 вересня 2019 року Розробники: Team17, The Game Kitchen

Team17, The Game Kitchen Платформи: PC, PS 4, Nintendo Switch, Xbox One

Хоча Blasphemous більше опирається на елементи жанру "metroidvania", невимовна складність та жорстка бойова система, роблять її дуже схожою на Dark Souls. Гравці вивчають схеми атак, вичікують таймінги та поєднують фізичні атаки з магічними. Однак, що виділяє цей проєкт з-поміж інших – це його естетичний дизайн, заснований на римо-католицизмі та іспанській культурі.

Геймплейний трейлер Blasphemous

Поєднуючи різні аспекти релігії та фольклору, Blasphemous занурює гравця в жахну атмосферу, яка підкреслює напружений геймплей під час дослідження сповненого жахів світу гри.

Ashen

Обкладинка гри Ashen​ / зображення nintendo

Дата виходу: 6 грудня 2018 року

6 грудня 2018 року Розробники: Annapurna Interactive

Annapurna Interactive Платформи: PC, PS 4, Nintendo Switch, Xbox One

Дія Ashen відбувається в фентезійному світі, який зі смертю божественної птиці, на ім'я Попільна поринув у пітьму, але пізніше світло повернулося, що означає, що вона відродилася.

Керований гравцем персонаж мандрує відкритим світом якраз в пошуках птаха. Також пропонується поступово розвивати поселення, куди герой регулярно повертається – від скромного наметового табору до великого міста. Особливістю гри є те, що у подорожах ігрового персонажа супроводжують напарники – ними можуть бути як керовані ІІ персонажі, так і інші гравці, що підключаються до гри онлайн. При цьому можливість спілкуватися із супутником відсутня – користувач може тільки здогадуватися чи йому допомагає інша жива людина чи програма.

Демонстрація геймплею Ashen

Ashen запозичує у відомої серії базові речі. Побудована на таймінгах і витривалості бойова система з ривками та ухиляннями – один в один копіює Dark Souls. А на верхівці всіх чеснот гри – її візуальний стиль. На перший погляд, звичайне "полігональне інді" виконано блискуче та ідеально доповнює геймплей та атмосферу, що лише стимулює інтерес до дослідження цікавого світу гри.

Salt And Sanctuary

Обкладинка гри Salt And Sanctuary / зображення nintendo

Дата виходу: 17 травня 2016 року

17 травня 2016 року Розробники: Ska Studios

Ska Studios Платформи: PC, PS 4, PS Vita, Nintendo Switch, Xbox One

Попри те, що жанр "soulslike" значною мірою досяг успіху в 3D-дизайні, Salt and Sanctuary – це ідеальне зображення того, як Dark Souls би виглядав у якості 2D-гри. Проєкт просуває концепцію жанру ще на крок далі, поєднуючи "soulslike" механіку разом з функціональними можливостями побудови рівнів жанру "metroidvania".

Геймплейний трейлер Salt And Sanctuary

Подібно до Dark Souls, Salt and Sanctuary використовує складну бойову механіку та дизайн рівнів з взаємопов'язаними локаціями, але він також має ряд особливостей, які виділяються. Гравці мають у своєму розпорядження без перебільшень гігантську систему навичок, що дозволяє їм постійно змінювати власний стиль гри та робить кожне проходження унікальним.

Маленька частина системи навичок гри / зображення Steam

Одним словом, шанувальники жанру "soulslike" не мають права пропустити повз цей проєкт, оскільки він чудово переносить найкращі аспекти жанру у 2D-перспективу.