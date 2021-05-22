Жанр "soulslike" появился и взорвался популярностью именно благодаря успеху франшизы Dark Souls. Благодаря своей сложной боевой системе, причудливому и одновременно интересному "лору" и неумолимой сложности Dark Souls послужила вдохновением для бесчисленного количества видеоигр.

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Хотя многие проекты пытаются в том или ином компоненте имитировать известную франшизу, мало кому удается создать уникальный продукт, который может называться достойным наследником серии от From Software. Однако случаются и очень хорошие кандидаты, поэтому мы подобрали для вас подборку из 4–ёх малоизвестных инди-проектов, которые смогут заинтересовать преданных фанатов Dark Souls, ищущих нового вызова.

Titan Souls

Обложка игры Titan Souls / изображение igromania

Дата выхода: 14 апреля 2015 года

14 апреля 2015 года Разработчики: Devolver Digital

Devolver Digital Платформы: PC, PS 4, PS Vita

Titan Souls ставит новую планку сложности, представляя механику, где игроки имеют в своем арсенале лишь одну стрелу и умирают от хотя бы одного вражеского удара, попавшего в цель. Игра буквально построена вокруг этой единственной идеи и сводит ее в абсолют. Здесь нет простых врагов, есть только девятнадцать боссов-титанов, расселившихся по разным уголкам мира, и нет никаких задач, кроме как победить их всех.

Геймплейный трейлер Titan Souls

Каждый босс действует по простой логической схеме, а ваша задача – разгадать ее и отправить стрелу куда надо, только и всего. Уязвимые места титанов обычно заметны сразу, и в голове мгновенно выстраивается план действий, но самое сложное – привести его в исполнение. Как правило, у вас есть несколько секунд на то, чтобы поймать противника в нужном положении, прицелиться и выстрелить. А ему, в свою очередь, не надо прикладывать много усилий, чтобы моментально вас уничтожить.

Blasphemous

Обложка игры Blasphemous / изображение nintendo

Дата выхода: 10 сентября 2019 года

10 сентября 2019 года Разработчики: Team17, The Game Kitchen

Team17, The Game Kitchen Платформы: PC, PS 4, Nintendo Switch, Xbox One

Хотя Blasphemous больше опирается на элементы жанра "metroidvania", неописуемая сложность и жесткая боевая система, делают ее очень похожей на Dark Souls. Игроки изучают схемы атак, выжидают тайминги и сочетают физические атаки с магическими. Однако, что выделяет этот проект среди других – это его эстетический дизайн, основанный на римо-католицизме и испанской культуре.

Геймплейный трейлер Blasphemous

Сочетая различные аспекты религии и фольклора, Blasphemous погружает игрока в ужасную атмосферу, которая подчеркивает напряженный геймплей в ходе исследования переполненного ужасами мира игры.

Ashen

Обложка игры Ashen / изображение nintendo

Дата выхода: 6 декабря 2018 года

6 декабря 2018 года Разработчики: Annapurna Interactive

Annapurna Interactive Платформы: PC, PS 4, Nintendo Switch, Xbox One

Действие Ashen происходит в фэнтезийном мире, который со смертью божественной птицы по имени Пепельная погрузился в тьму, но позже свет вернулся, что означает, что она возродилась.

Управляемый игроком персонаж путешествует открытым миром как раз в поисках птицы. Также предлагается постепенно развивать поселение, куда герой регулярно возвращается – от скромного палаточного лагеря к большому городу. Особенностью игры является то, что в путешествиях игрового персонажа сопровождают напарники – ими могут быть как управляемые ИИ персонажи, так и другие игроки, подключающиеся к игре онлайн. При этом возможность общаться со спутником отсутствует – пользователь может только догадываться помогает ли ему другой живой человек или программа.

Демонстрация геймплея Ashen

Ashen заимствует у известной серии базовые вещи. Построенная на таймингах и выносливости боевая система с рывками и уклонениями – один в один копирует Dark Souls. А на вершине всех добродетелей игры – ее визуальный стиль. На первый взгляд, обычное "полигональное инди" выполнено блестяще и идеально дополняет геймплей и атмосферу, что только стимулирует интерес к исследованию интересного мира игры.

Salt And Sanctuary

Обложка игры Salt And Sanctuary / изображение nintendo

Дата выхода: 17 мая 2016 года

17 мая 2016 года Разработчики: Ska Studios

Ska Studios Платформы: PC, PS 4, PS Vita, Nintendo Switch, Xbox One

Несмотря на то, что жанр "soulslike" в значительной степени преуспел в 3D-дизайне, Salt and Sanctuary – это идеальное изображение того, как Dark Souls бы выглядел в качестве 2D-игры. Проект продвигает концепцию жанра еще на шаг дальше, сочетая "soulslike" механику вместе с функциональными возможностями построения уровней жанра "metroidvania".

Геймплейный трейлер Salt And Sanctuary

Подобно Dark Souls, Salt and Sanctuary использует сложную боевую механику и дизайн уровней с взаимосвязанными локациями, но он также имеет ряд особенностей, которые выделяются. Игроки имеют в своем распоряжении без преувеличений гигантскую систему навыков, что позволяет им постоянно менять свой стиль игры и делает каждое прохождение уникальным.

Маленькая часть системы навыков игры / изображения Steam

Одним словом, поклонники жанра "soulslike" не имеют права пропустить мимо этот проект, поскольку он прекрасно переносит лучшие аспекты жанра в 2D-перспективу.