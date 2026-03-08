Укр Рус
Games Новини Ентузіаст збудував найменший аркадний автомат у світі
8 березня, 13:30
2

Ентузіаст збудував найменший аркадний автомат у світі

Максим Задворський
Основні тези
  • 24-річний інженер Кіран Патіл збудував найменший у світі аркадний автомат, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
  • Пристрій має розміри 24,85 мм у висоту, 15,25 мм у довжину та 15,1 мм у ширину, і може запускати гру Space Invaders.

Книга рекордів Гіннеса представила нового рекордсмена – ентузіаста, який збудував найменшу робочу аркадну консоль у світі.

Інженер створив найменший у світі аркадний автомат і попри його крихітні розміри – на ньому можна зіграти у культову відеогру, повідомляє 24 Канал. 

Варте уваги Інді-хіт Slay the Spire 2 випередив Marathon у Steam – навіть автори здивовані

Рекордно маленький ігровий автомат?

24-річний аерокосмічний інженер Кіран Патіл з Бангалору потрапив до Книги рекордів Гіннеса як творець найменшого аркадного автомату у світі, інформує Guiness Wolrd Records

Проєкт Патіла має розміри всього 24,85 мм у висоту, 15,25 мм у довжину та 15,1 мм у ширину, що робить його меншим за батарейку АА типу чи кубик рафінованого цукру.

При цьому, девайс має тактильні кнопки для керування та може запускати версію легендарної аркади Space Invaders.

Девайс у дії: дивіться відео

Найцікавіше те, що це не єдиний рекорд, який належить молодику.

Як інформує Dexerto, ще у 2019 році він став автором "найменшої функціональної дрелі".

Інші геймерські рекорди:

  • Найбільша колекція відеоігор у світі належить Антоніу Ромейру Монтейру з Техасу, який зібрав понад 20 000 ігор, що підтверджено Guinness World Records.

  • Турнір Esports World Cup 2026 стане кіберспортивним змаганням з найбільшим призовим фондом в історії, адже на ньому розіграють 75 мільйонів доларів у 24 дисциплінах.

  • Не так давно турнір IEM Krakow 2026 з Counter-Strike 2 побив рекорди переглядів серед усіх немейджорних турнірів з гри. Його дивилися 40 мільйонів 215 тисяч 587 годин.