Ентузіаст збудував найменший аркадний автомат у світі

Книга рекордів Гіннеса представила нового рекордсмена – ентузіаста, який збудував найменшу робочу аркадну консоль у світі.

Інженер створив найменший у світі аркадний автомат і попри його крихітні розміри – на ньому можна зіграти у культову відеогру, повідомляє 24 Канал.

Рекордно маленький ігровий автомат?

24-річний аерокосмічний інженер Кіран Патіл з Бангалору потрапив до Книги рекордів Гіннеса як творець найменшого аркадного автомату у світі, інформує Guiness Wolrd Records.

Проєкт Патіла має розміри всього 24,85 мм у висоту, 15,25 мм у довжину та 15,1 мм у ширину, що робить його меншим за батарейку АА типу чи кубик рафінованого цукру.

При цьому, девайс має тактильні кнопки для керування та може запускати версію легендарної аркади Space Invaders.

Девайс у дії: дивіться відео

Найцікавіше те, що це не єдиний рекорд, який належить молодику.

Як інформує Dexerto, ще у 2019 році він став автором "найменшої функціональної дрелі".

