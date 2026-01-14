Зірковий оповідач серії Fallout шокував фанатів, розкривши свій гонорар за першу гру

Відомий актор Рон Перлман, який подарував голос оповідачеві з ігор серії Fallout розповів яким був його гонорар за роботу над першою грою франшизи.

Зараз Рон Перлман є відомим актором та заробляє шестизначні суми, але колись йому доводилося працювати за куди менший гонорар, інформує 24 Канал з посиланням на The Joe Vulpis Podcast.

Скільки Рону Перлману заплатили за перший Fallout?

"War. War never changes". Якщо ви давній шанувальник рольових відеоігор чи серії Fallout окремо, то ці слова звучать у вас в голові саме голосом Рона Перлмана.

У нещодавньому випуску подкасту, актор пригадав деталі співпраці з розробниками та розповів яким же був його гонорар за першу гру.

Я сказав пару реплік, взяв свої 40 доларів та бутерброд і пішов додому,

– пригадав актор.

Це виглядає неможливим, з огляду на той успіх, який спіткав проєкт. Всього за рік гра продалася тиражем у понад 100 тисяч копій, що на той час було просто фантастикою, інформує gamesradar+.

Як виявилося, Перлман ніколи не цікавився відеоіграми, тому для нього стало справжнім сюрпризом, коли через якийсь час його запросили для роботи над сиквелом.

Півтора року потому мені телефонують: "Гей, ти пам'ятаєш Fallout?" Ні. "Ну, є другий". Я кажу: "Чому?". "Тому, що перший став клятим хітом". Я кажу: "Справді? Круто",

– сказав Рон.

Фрагмент подкасту: дивіться відео

Ще кільканадцять років потому, голос оповідача міцно засів у головах мільйонів геймерів, які з нетерпінням очікують на наступну гру у відомій франшизі.

Чи стане її частиною Перлман? Наразі сам актор не відповів на це питання, тож все покаже лише час.

