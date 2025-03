Актор Джек Куейд розповів про роль своєї мрії, яка ідеально підтверджує його заяви про любов до відеоігор, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Куейд виявився справжнім геймером

У той час як один із головних персонажів серіалу "Хлопаки" з'явився в Mortal Kombat, Джек Куейд мріє потрапити у всесвіт зовсім іншої гри.

Під час сесії Ask Me Anything (AMA) на порталі Reddit, присвячений новій кінострічці Novocaine, де Куейд виконує головну роль, актор відповів на низку запитань від шанувальників. Зокрема, Джек розповів про роль своєї мрії.

Я справді хотів би взяти участь в екранізації Bioshock – однієї з моїх улюблених ігор усіх часів. Я думаю, що в цій грі є така багата історія, яку можна було б розповісти в телевізійній або кіноадаптації,

– сказав актор.

Окрім того, Куейд також розповів, що полюбляє відеоігри від Fromsoftware. Нещодавно він пройшов Bloodborne та Sekiro, а тепер намагається здолати усі небезпеки Elden Ring.