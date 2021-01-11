Among Us очолила рейтинг відеоігор, які мають найбільшу кількість завантажень за 2020 рік, але у топ 10 найприбутковіших ця гра навіть не потрапила. Найбільше прибутків за минулий рік своїм розробникам принесла відеогра PUBG Mobile.

Відома аналітична компанія apptopia опублікувала результати цікавого дослідження за 2020 рік. Агентство назвало мобільні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень за минулий рік. А також визначили проєкти, які принесли своїм власникам найбільші прибутки за цей же період. Аналітики об'єднали показники з Google Play та App Store.

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Топ мобільних відеоігор, які мають найбільшу кількість завантажень за 2020 рік:

Among Us Subway Surfers Garena Free Fire PUBG Mobile Gardenspaces Roblox Hunter Assassin Tiles Hop Join Clash 3D Brain Test

Досить прогнозовано найбільша кількість завантажень у безкоштовної відеогри Among Us. Головний феномен цієї осені – гра, що підкорила мережу, а 264 мільйони завантажень лише підтверджують це. А от друге місце Subway Surfers може здивувати багатьох, бо гра вийшла ще у 2012 році. Але навіть через 8 років цей проєкт має попит серед геймерів – 227 мільйонів завантажень. Всього у цього популярного раннера вже понад 3 мільярди завантажень за весь час. Королівська битва Garena Free Fire замкнула трійку лідерів з показником у 218 мільйонів завантажень. Цікаво, що ці три відеогри навіть не потрапили до топу найприбутковіших мобільних ігор.

Рейтинг мобільних відеоігор, які мають найбільшу кількість завантажень за 2020 рік / статистика apptopia

Among Us Багатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.

Топ найприбутковіших мобільних відеоігор за 2020 рік:

PUBG Mobile Arena of Valor Pokemon Go Monster Strike Gardenspaces Coin Master Fate Grand Order Roblox Homescapes Westward Journey

Рейтинг найприбутковіших дуже сильно відрізняється від попереднього. Лише три відеогри потрапили в обидва, а саме: PUBG Mobile, Gardenspaces та Roblox. Напевно, саме ці проєкти й можна назвати найуспішнішими у 2020 році. Королівська битва PUBG Mobile принесла своїм розробникам понад мільярд доларів за минулий рік. На другому місці опинилася Arena of Valor з показником у 947 мільйонів доларів. Трійку найкращих замкнув проєкт Pokemon Go, власники якого у 2020 році збагатилися на 757 мільйонів доларів.

Топ найприбутковіших мобільних відеоігор за 2020 рік / статистика apptopia