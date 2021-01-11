Among Us возглавила рейтинг видеоигр, которые имеют наибольшее количество скачиваний за 2020 год, но в топ 10 наиболее прибыльных эта игра даже не попала. Больше всего прибыли за прошлый год своим разработчикам принесла видеоигра PUBG Mobile.

Известная аналитическая компания apptopia опубликовала результаты любопытного исследования за 2020 год. Агентство назвало мобильные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок за прошлый год. А также определили проекты, которые принесли своим владельцам больше всего прибыли за этот же период. Аналитики объединили показатели с Google Play и App Store.

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Топ мобильных видеоигр, которые имеют наибольшее количество скачиваний за 2020 год:

Among Us Subway Surfers Garena Free Fire PUBG Mobile Gardenspaces Roblox Hunter Assassin Tiles Hop Join Clash 3D Brain Test

Достаточно прогнозируемо наибольшее количество загрузок в бесплатной видеоигры Among Us. Главный феномен этой осени – игра, покорившая сеть, а 264 миллиона загрузок только подтверждают это. А вот второе место Subway Surfers может удивить многих, потому что игра вышла еще в 2012 году. Но даже через 8 лет этот проект пользуется спросом среди геймеров – 227 миллионов загрузок. Всего в этого популярного раннера уже более 3 миллиардов загрузок за все время. Королевская битва Garena Free Fire замкнула тройку лидеров с показателем в 218 миллионов загрузок. Интересно, что эти три видеоигры даже не попали в топ самых прибыльных мобильных игр.

Рейтинг мобильных видеоигр, которые имеют наибольшее количество скачиваний за 2020 год / статистика apptopia

Among Us Многопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы – убить всех членов экипажа.

Топ наиболее прибыльных мобильных видеоигр за 2020 год:

PUBG Mobile Arena of Valor Pokemon Go Monster Strike Gardenspaces Coin Master Fate Grand Order Roblox Homescapes Westward Journey

Рейтинг самых прибыльных очень сильно отличается от предыдущего. Только три видеоигры попали в оба, а именно: PUBG Mobile, Gardenspaces и Roblox. Наверное, именно эти проекты и можно назвать наиболее успешными в 2020 году. Королевская битва PUBG Mobile принесла своим разработчикам более миллиарда долларов за прошлый год. На втором месте оказалась Arena of Valor с показателем в 947 миллионов долларов. Тройку лучших замкнул проект Pokemon Go, владельцы которого в 2020 году обогатились на 757 миллионов долларов.

Топ наиболее прибыльных мобильных видеоигр за 2020 год / статистика apptopia