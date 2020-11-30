Відомий онлайн-магазин Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Відеогра Among Us вперше за тривалий час відсутня у топ 10.

Лідером у рейтингу продажів Steam вже другий тиждень залишається Cyberpunk 2077. А декілька ігор потрапили у цей топ через старт нового розпродажу у цій онлайн-крамниці.

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Сам рейтинг виглядає таким чином:

Cyberpunk 2077 Valve Index VR Kit Football Manager 2021 Phasmophobia Hades Red Dead Redemption 2 Halo: The Master Chief Collection PLAYERUNKNOWNʼS BATTLEGROUNDS DEATH STRANDING DOOM Eternal

Цього тижня на рейтинг продажів онлайн-магазину Steam дуже вплинув старт масштабного розпродажу. Ігри з 6 по 10 місце у цій крамниці зараз продаються за зниженою ціною. Hades та Phasmophobia продовжують закріплятися у цьому топі. Єдиною новинкою рейтингу продажів стала гра Football Manager 2021, яка вийшла 24 листопада. Цього року цей спортивний симулятор стартував дуже впевнено. Окуляри віртуальної реальності від Valve продовжують утримувати 2 сходинку. Cyberpunk 2077 вже другий тиждень поспіль знаходиться на вершині рейтингу продажів Steam. Здається, нова гра від CD Projekt повинна дуже успішно стартувати 10 грудня.

Cyberpunk 2077 утримує лідерство у рейтингу продажів Steam / світлина з порталу Cyberpunk 2077