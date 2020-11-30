Among Us уже не в топе: Steam назвал самые популярные игры за последнюю неделю
Известный онлайн-магазин Steam опубликовал рейтинг продаж за последнюю неделю. Видеоигра Among Us впервые за долгое время отсутствует в топ 10.
Лидером в рейтинге продаж Steam уже вторую неделю остается Cyberpunk 2077. А несколько игр попали в этот топ из-за старта новой распродажи в этом онлайн-магазине.
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Сам рейтинг выглядит следующим образом:
- Cyberpunk 2077
- Valve Index VR Kit
- Football Manager 2021
- Phasmophobia
- Hades
- Red Dead Redemption 2
- Halo: The Master Chief Collection
- PLAYERUNKNOWNʼS BATTLEGROUNDS
- DEATH STRANDING
- DOOM Eternal
На этой неделе на рейтинг продаж онлайн-магазина Steam сильно повлиял старт масштабной распродажи. Игры с 6 по 10 место в этом магазине сейчас продаются по сниженной цене. Hades и Phasmophobia продолжают закрепляться в этом топе. Единственной новинкой рейтинга продаж стала игра Football Manager 2021, которая вышла 24 ноября. В этом году этот спортивный симулятор стартовал очень уверенно. Очки виртуальной реальности от Valve продолжают удерживать 2 место. Cyberpunk 2077 уже вторую неделю подряд находится на вершине рейтинга продаж Steam. Кажется, новая игра от CD Projekt должна очень успешно стартовать 10 декабря.
Cyberpunk 2077 удерживает лидерство в рейтинге продаж Steam / фотография с портала Cyberpunk 2077
SteamОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ, который был разработан и поддерживается компанией Valve. Steam обеспечивает установку и обновление видеоигр, облачные сохранения и текстовую или голосовую связь между пользователями.
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