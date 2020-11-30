Известный онлайн-магазин Steam опубликовал рейтинг продаж за последнюю неделю. Видеоигра Among Us впервые за долгое время отсутствует в топ 10.

Лидером в рейтинге продаж Steam уже вторую неделю остается Cyberpunk 2077. А несколько игр попали в этот топ из-за старта новой распродажи в этом онлайн-магазине.

Актуально Конгрессвумен США собрала бешеную сумму на благотворительность благодаря Among Us

Сам рейтинг выглядит следующим образом:

Cyberpunk 2077 Valve Index VR Kit Football Manager 2021 Phasmophobia Hades Red Dead Redemption 2 Halo: The Master Chief Collection PLAYERUNKNOWNʼS BATTLEGROUNDS DEATH STRANDING DOOM Eternal

На этой неделе на рейтинг продаж онлайн-магазина Steam сильно повлиял старт масштабной распродажи. Игры с 6 по 10 место в этом магазине сейчас продаются по сниженной цене. Hades и Phasmophobia продолжают закрепляться в этом топе. Единственной новинкой рейтинга продаж стала игра Football Manager 2021, которая вышла 24 ноября. В этом году этот спортивный симулятор стартовал очень уверенно. Очки виртуальной реальности от Valve продолжают удерживать 2 место. Cyberpunk 2077 уже вторую неделю подряд находится на вершине рейтинга продаж Steam. Кажется, новая игра от CD Projekt должна очень успешно стартовать 10 декабря.

Cyberpunk 2077 удерживает лидерство в рейтинге продаж Steam / фотография с портала Cyberpunk 2077