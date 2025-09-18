Яку роль відіграватиме новий спеціаліст у команді?

Звісно ж, мова йде не про всесвітньо відомого колумбійського наркобарона, а про його тезку – іспанського фахівця з аналізу даних, відомого у спільноті під псевдонімом VdaK1NG. Цей збіг імен став приводом для численних жартів серед фанатів, але за гучним ім'ям стоїть серйозний професіонал, пише 24 Канал з посиланням на Dust2.

Пабло Ескобар приєднався до Vitality не як гравець, а як аналітик даних. Його головна місія, за словами представників організації, полягає у "створенні відділу даних, який допоможе гравцям та персоналу приймати кращі рішення за допомогою розширеної аналітики". Сам VdaK1NG зазначив, що працював з командою "за лаштунками" протягом кількох місяців до офіційного анонсу.

Досвід Ескобара у кіберспорті не обмежується лише аналітикою. Раніше він працював тренером та менеджером команд з CS:GO на іспанській сцені, що дає йому глибоке розуміння гри зсередини. Його академічна підготовка також вражає: він уже має ступінь магістра з біостатистики та наразі здобуває ступінь доктора філософії (PhD) у галузі статистики та дослідження операцій в Університеті Валенсії. Таке поєднання практичного досвіду в CS та глибоких знань у статистиці робить його унікальним фахівцем.

Прихід такого експерта свідчить про новий тренд у професійному кіберспорті, де перемогу все частіше визначають не лише індивідуальна майстерність гравців, але й здатність команди обробляти величезні масиви інформації. Аналіз даних у CS2 може включати вивчення патернів поведінки суперників, оптимізацію економічних раундів, ефективність використання гранат та вибір позицій на карті. Очевидно, Vitality прагне отримати конкурентну перевагу, використовуючи науковий підхід.

Причини та мотиви

Представники Vitality запевнили фанатів, що не залишать "каменя на камені", щоб повернутися на шлях перемог у кожному турнірі. Річ у тім, що після тривалого періоду суцільних перемог, команда почала програвати. Підписання Ескобара посилить існуючий тренерський склад, до якого вже входять головний тренер Ремі "XTQZZZ" Куоньям, його асистент Матьє "MaT" Лебер, менеджер з продуктивності Джек Біртвістл та менеджер команди Матьє Пеше. Таким чином, команда створює потужну аналітичну та управлінську структуру для досягнення найвищих результатів.

