Як йому це вдалося?

Йдеться про контент-мейкера, відомого під ніком JeyCSGO, який вирішив влаштувати собі справжнє випробування на витривалість та багатозадачність. Він грав у змагальний режим Premier у Counter-Strike 2, одночасно крокуючи на біговій доріжці, встановленій біля його столу для роботи стоячи. Цей челендж виявився значно складнішим, ніж може здатися на перший погляд, адже вимагав неабиякої концентрації та фізичної підготовки, пише 24 Канал.

Стрімер встановив швидкість руху доріжки на рівні приблизно 6,5 кілометра на годину й грав у режимі Premier, маючи при цьому високий рейтинг у 25 000 ELO. Цей показник свідчить про дуже високий рівень майстерності, адже на такому рівні змагаються досвідчені та вправні гравці, де кожна помилка може коштувати перемоги в раунді. Попри постійний рух, JeyCSGO не просто брав участь у матчі, а демонстрував дивовижну точність і реакцію.

Загалом таке ігрове тренування тривало понад три години. За цей час геймер подолав дистанцію близько 20,5 кілометрів, що практично дорівнює довжині півмарафону. Багатьох глядачів вразило те, наскільки влучно він стріляв, адже його результати були б гідними похвали навіть для гравця, який сидить у зручному кріслі. Ходьба не завадила йому робити точні постріли та ефективно перемагати суперників.

Сам JeyCSGO називає себе "гравцем №1 у CS, який грає стоячи". Найяскравіші моменти свого незвичного марафону він опублікував на власному YouTube-каналі, де можна на власні очі побачити, як йому вдалося поєднувати інтенсивне фізичне навантаження з грою на високому рівні.

Цей випадок став ще одним прикладом того, як геймери знаходять нові способи інтегрувати у своє хобі елементи здорового способу життя, руйнуючи стереотипи про малорухливість кіберспортсменів.