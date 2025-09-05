Как ему это удалось?

Речь идет о контент-мейкере, известного под ником JeyCSGO, который решил устроить себе настоящее испытание на выносливость и многозадачность. Он играл в соревновательный режим Premier в Counter-Strike 2, одновременно шагая на беговой дорожке, установленной возле его стола для работы стоя. Этот челлендж оказался значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд, ведь требовал большой концентрации и физической подготовки, пишет 24 Канал.

Стример установил скорость движения дорожки на уровне примерно 6,5 километра в час и играл в режиме Premier, имея при этом высокий рейтинг в 25 000 ELO. Этот показатель свидетельствует об очень высоком уровне мастерства, ведь на таком уровне соревнуются опытные и умелые игроки, где каждая ошибка может стоить победы в раунде. Несмотря на постоянное движение, JeyCSGO не просто участвовал в матче, а демонстрировал удивительную точность и реакцию.

В общем такая игровая тренировка длилась более трех часов. За это время геймер преодолел дистанцию около 20,5 километров, что практически равно длине полумарафона. Многих зрителей поразило то, насколько метко он стрелял, ведь его результаты были бы достойными похвалы даже для игрока, который сидит в удобном кресле. Ходьба не помешала ему делать точные выстрелы и эффективно побеждать соперников.

Как это было: видео

Сам JeyCSGO называет себя "игроком №1 в CS, который играет стоя". Самые яркие моменты своего необычного марафона он опубликовал на собственном YouTube-канале, где можно воочию увидеть, как ему удалось сочетать интенсивную физическую нагрузку с игрой на высоком уровне.

Этот случай стал еще одним примером того, как геймеры находят новые способы интегрировать в свое хобби элементы здорового образа жизни, разрушая стереотипы о малоподвижности киберспортсменов.