Було заведено вважати, що чим молодший кіберспортсмен – тим він кращий. Однак з цим не зовсім згодна статистика відомої матчмейкінгової платформи, інформує 24 Канал з посиланням на FACEIT у X.

Досвід чи рефлекси: що важливіше у CS 2?

З віком у людей знижуються показники реакції та рефлексів, тож гра в активні змагальні шутери, як от Counter-Strike 2, завжди вважалася категорією де успіх швидше приходить до молодших геймерів.

При цьому, проєкт Valve також містить глибоку тактичну складову, а все що стосується тактики – краще дається з досвідом, а отже, майже напевне, з віком.

Що ж переможе в цьому одвічному протистоянні? Молодість чи досвід? На превеликий подив усіх шанувальників CS 2, виглядає так, що все ж останнє.

Портал FACEIT поділився статистикою середнього показника ELO відповідно до віку користувача.

ELO – це цифровий показник, який відображає рівень умінь у грі, базуючись на результатах користувача у змагальних матчах.

Виявилося, що найкращі показники демонструють гравці у віці 24 та 27 років. Водночас графік стабільно зростає з 13 до 22, а починає свій спад лише після 30.

What does FACEIT data show about player age and performance?



Across the FACEIT player base, performance peaks around 24 and 27, with no sharp decline across later age groups. pic.twitter.com/x5zkaW3LFF — FACEIT CS2 (@FACEITcs) January 3, 2026

З цього можна зробити висновок що 30-річні досвідчені геймери в середньому краще грають у CS 2, ніж 16-річні юнаки.

Деякі люди знають, як натискати кнопку. Деякі люди знають, як виграти гру. Одне з них приходить з досвідом. Досвід приходить з віком,

– сухо резюмував дослідження користувач X @rc_1137.

Разом з тим, ця статистика лише підсилює неймовірність тих історій, коли зовсім молоді гравці стають успішними на професійній сцені Counter-Strike 2, адже зайвий раз підкреслює їх винятковість.

