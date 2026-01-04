Було заведено вважати, що чим молодший кіберспортсмен – тим він кращий. Однак з цим не зовсім згодна статистика відомої матчмейкінгової платформи, інформує 24 Канал з посиланням на FACEIT у X.
Досвід чи рефлекси: що важливіше у CS 2?
З віком у людей знижуються показники реакції та рефлексів, тож гра в активні змагальні шутери, як от Counter-Strike 2, завжди вважалася категорією де успіх швидше приходить до молодших геймерів.
При цьому, проєкт Valve також містить глибоку тактичну складову, а все що стосується тактики – краще дається з досвідом, а отже, майже напевне, з віком.
Що ж переможе в цьому одвічному протистоянні? Молодість чи досвід? На превеликий подив усіх шанувальників CS 2, виглядає так, що все ж останнє.
Портал FACEIT поділився статистикою середнього показника ELO відповідно до віку користувача.
ELO – це цифровий показник, який відображає рівень умінь у грі, базуючись на результатах користувача у змагальних матчах.
Виявилося, що найкращі показники демонструють гравці у віці 24 та 27 років. Водночас графік стабільно зростає з 13 до 22, а починає свій спад лише після 30.
З цього можна зробити висновок що 30-річні досвідчені геймери в середньому краще грають у CS 2, ніж 16-річні юнаки.
Деякі люди знають, як натискати кнопку. Деякі люди знають, як виграти гру. Одне з них приходить з досвідом. Досвід приходить з віком,
– сухо резюмував дослідження користувач X @rc_1137.
Разом з тим, ця статистика лише підсилює неймовірність тих історій, коли зовсім молоді гравці стають успішними на професійній сцені Counter-Strike 2, адже зайвий раз підкреслює їх винятковість.
