Часи коли NAVI домінували у змагальному Counter-Strike 2 залишилися далеко позаду, а нинішній склад організації вже неабияк обрид більшості шанувальників, повідомляє 24 Канал.

NAVI не мають грошей на топ-гравців?

У міжсезоння лише лінивий не пророкував змін у ростері "народжених перемагати".

Одначе, новий змагальний сезон розпочався, а основна п'ятірка української організації залишилася незмінною.

Звісно, тренер команди Андрій Городенський пояснив це вірою у нинішній склад, однак невтішні результати продовжують хвилювати фанатів і викликати сумніви в такому рішенні.

Інше пояснення відсутності трансферів знайшов відомий український аналітик Олександр "Petr1k" Петрик. У подкасті ютуб-каналу Кацапське Інферно, він висловив сумніви у фінансовій потужності NAVI.

На його думку, на кіберспортивній сцені зараз існують організації, які здатні запропонувати куди більші кошти за топ-гравців, ніж українці.

Ми про це не говорили й не думали, але, можливо, NAVI просто не вистачає фінансів, щоб конкурувати за топових гравців. Ну от з'являється вільний, умовно frozen – до нього приходять NAVI й дають йому пів мільйона доларів, а приходять Falcons і дають йому два мільйони доларів. Куди він піде?,

– говорить аналітик.

Звісно, за свою історію NAVI виграли стільки коштів, що, здавалося б, не мали б мати проблем з фінансуванням.

Одначе, не слід забувати, що утримання кіберспортивної організації –це перш за все бізнес, тому сценарій, запропонований Петриком, може бути цілком можливим.

Якими були останні результати NAVI?