Зі стартом нового сезону "народжені перемагати" продовжують демонструвати не зовсім ті результати, яких від них очікують прихильники. На фоні цього з'являється все більше чуток про можливі зміни у складі і нарешті їх прокоментував головний тренер команди, повідомляє HLTV.

Цікаво Passion UA підписали одного з найкращих гравців світу з CS 2

NAVI не потрібні зміни?

Андрій "⁠B1ad3⁠" Городенський дав чимале інтерв'ю напередодні турніру PGL Cluj-Napoca 2026, що пройде з 14 по 22 лютого, інформує Liquipedia.

Багаторічний наставник NAVI пояснив причини того, що влітку ростер з CS 2 не зазнав змін, хоча й визнав, що організація мала кілька варіантів "на олівчику".

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Основним у прийнятті рішення довіритися нинішньому складу, став їхній вихід до півфіналу на будапештському "Мейджорі" наприкінці минулого кіберспортивного сезону, де колектив у конкурентній боротьбі поступився FaZe.

За словами тренера, цей "забіг" переконав керівництво, що Віролайнен та компанія ще мають що запропонувати.

Ми були близькі до виходу у фінал, і, на мою думку, ми могли б нав'язати гарну боротьбу та змагатися за перемогу з Vitality у гранд-фіналі. Ми вірили, що цього сезону у нас буде великий потенціал, щоб стати претендентами на трофеї,

– заявив B1ad3.

Однак плани команди дещо не сходяться з реальністю, на що вказує ранній виліт Natus Vincere з IEM Krakow 2026.

Щоправда, цей конфуз Городенський все ж списує на неочікувану зміну переліку змагальних мап, звідки прибрали традиційно сильну для колективу Train.

Train була нашим головним пріоритетом, однією з двох карт. А потім, коли ми працювали над нею вже під час буткемпу, вони (Valve – 24 Канал) її замінили. Для нас, у Кракові, це була величезна проблема,

– констатував Городенський.

Отож, зараз NAVI та B1ad3 по суті намагаються заново збудувати стратегію на сезон, з огляду на оновлений перелік мап.

Чи зможуть вони реабілітуватися за провальний старт покажуть лише результати прийдешніх турнірів, але, схоже, що ще на деякий час склад "народжених перемагати" точно залишиться незмінним.

Що відомо про PGL Cluj-Napoca 2026?