Усі чекали від нового сезону у CS 2 зміни переліку змагальних карт, але ніхто не очікував, що вона буде саме такою, повідомляє 24 Канал з посиланням на CS 2 у X.

Яку карту прибрали з Counter-Strike 2?

9 січня на сторінці відеогри у X з'явився допис з анонсом 4 сезону Premier режиму гри. Він розпочнеться 19 січня та принесе серйозну зміну до "пулу" карт.

Відтак, зі списку зникне Train, яку замінить Anubis.

Season Three of Premier ends on January 19th.



You must have 25 Season Three Premier wins and a visible CSR when the Season concludes to earn your Premier Season Three medal.



For Season Four:



- Train

+ Anubis — CS2 (@CounterStrike) January 9, 2026

Ця зміна стала шоком для усіх, адже численні натяки до цього пророкували повернення мапи Cache, пов'язаної з Україною, і ніхто аж ніяк не очікував, що приберуть саме Train.

Як відреагувала спільнота гри?

Отож, реакція шанувальників CS 2 була відповідною. Якщо характеризувати її коротко: гарних слів сказано не було.

Які ж дурікі керують цією грою,

– написав у X легендарний гравець NAVI, а нині коментатор та стример Арсеній "ceh9" Триноженко.

Ми зараз справді серйозно?,

– запитав офіційний профіль NAVI у соцмережі X.

Кіберспортсмени та цілі команди здивовані відсутністю Cache / Скриншот з X

Отож, Valve навряд будуть раді власним змінам, адже спільнота гри збунтувалася проти них.

Звісно, у зв'язку з цим хтось може пророкувати для Anubis вельми недовге перебування у переліку кіберспортивних карт, однак з огляду на історію того як розробники Counter-Strike "дослухаються" до геймерів, цілком можливо, що мапа залишиться в ньому на довгі роки.

Останні оновлення переліку змагальних мап CS 2: