Гру анонсували під час презентації Xbox Partner Preview, повідомляє Xbox Wire.

Що це за гра і чим вона відрізняється від RoboCop?

Після успіху RoboCop: Rogue City студія Teyon вирішила не повторювати формулу один в один і взялася за інший напрям – темне фентезі. Новий проєкт отримав назву Hunter: The Reckoning – Deathwish і створюється у всесвіті World of Darkness, який об'єднує, зокрема, Vampire: The Masquerade.

Події гри розгортаються у сучасному Нью-Йорку, але не в його звичному вигляді. За фасадом мегаполіса ховається інший світ – із вампірами, перевертнями та відьмами. Гравець бере на себе роль мисливця, який полює на цих істот і поступово занурюється у небезпечну й параноїдальну реальність.

Під час презентації Xbox Partner Preview розробники показали кінематографічний трейлер, який задає тон майбутній грі – похмурий, напружений і з акцентом на внутрішні переживання персонажа.

Керівник розробки Пйотр Латоха пояснив, що новинка розвиває ідеї, закладені у RoboCop: Rogue City, але робить ставку на глибший і більш варіативний геймплей. У грі з'являться елементи розслідувань, інший підхід до побічних завдань і більше свободи у прийнятті рішень. Це означає, що проходження не буде лінійним – гравець сам визначатиме, як діяти у складних ситуаціях.

Серед ключових особливостей – редактор персонажа, можливість зібрати команду союзників із власними історіями та проблемами, а також елементи романтики, розповідає IGN. Розробники також натякають, що параноя стане важливою частиною ігрового процесу – фактично ще одним інструментом у боротьбі з монстрами.

Коли вийде гра?

Реліз Hunter: The Reckoning – Deathwish запланований на літо 2027 року. Гра вийде на ПК (Steam і Microsoft Store), а також на PlayStation 5 і Xbox Series X/S.