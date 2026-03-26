Игру анонсировали во время презентации Xbox Partner Preview, сообщает Xbox Wire.

Что это за игра и чем она отличается от RoboCop?

После успеха RoboCop: Rogue City студия Teyon решила не повторять формулу один в один и взялась за другое направление – темное фэнтези. Новый проект получил название Hunter: The Reckoning – Deathwish и создается во вселенной World of Darkness, которая объединяет, в частности, Vampire: The Masquerade.

События игры разворачиваются в современном Нью-Йорке, но не в его привычном виде. За фасадом мегаполиса скрывается другой мир – с вампирами, оборотнями и ведьмами. Игрок берет на себя роль охотника, который охотится на этих существ и постепенно погружается в опасную и параноидальную реальность.

Во время презентации Xbox Partner Preview разработчики показали кинематографический трейлер, который задает тон будущей игре – мрачный, напряженный и с акцентом на внутренние переживания персонажа.

Трейлер Hunter: The Reckoning – Deathwish – смотрите видео:

Руководитель разработки Петр Латоха объяснил, что новинка развивает идеи, заложенные в RoboCop: Rogue City, но делает ставку на более глубокий и более вариативный геймплей. В игре появятся элементы расследований, другой подход к побочным заданиям и больше свободы в принятии решений. Это означает, что прохождение не будет линейным – игрок сам будет определять, как действовать в сложных ситуациях.

Среди ключевых особенностей – редактор персонажа, возможность собрать команду союзников с собственными историями и проблемами, а также элементы романтики, рассказывает IGN. Разработчики также намекают, что паранойя станет важной частью игрового процесса – фактически еще одним инструментом в борьбе с монстрами.

Когда выйдет игра?

Релиз Hunter: The Reckoning – Deathwish запланирован на лето 2027 года. Игра выйдет на ПК (Steam и Microsoft Store), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.