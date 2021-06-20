Wii Fit – це одна з ігор, яку більшість гравців залишили збирати пил у коробці чи на полиці, всього лише через кілька тижнів після її виходу. Однак одна лондонська бабуся не лише не підтримала цю тенденцію, але, ймовірно, встановила якийсь світовий рекорд, граючи в оригінальну Wii Fit протягом майже 5000 днів поспіль.

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Випущена на піку популярності фітнес-відеоігор у 2000–их роках, Wii Fit є грою для Nintendo Wii, що пропонує гравцям виконувати різноманітні фізичні вправи за допомогою спеціального геймпаду. Ідейний наступник гри, Ring Fit Adventure, був випущений на Nintendo Switch у жовтні 2019 року та навіть був пристосований для гри у популярний шутер.

Трейлер гри Wii Fit



Новини про бабусю надійшли від її онука Джорджа Перкінза, засновника інді-видавництва "Super Rare Games". Два роки тому Перкінз опублікував пост у своєму твітері до якого прикріпив фото власної бабусі, що позувала перед телеекраном з ввімкненою Wii Fit. На дисплеї сяяв надпис про разючі 3949 днів гри поспіль, що становить понад десять років щоденної гри.

Проте нещодавно Джордж поділився новою світлиною геймерки на якій цей неймовірний термін досяг фантастичних 4784 днів – приблизно 13–ти років. Щоб уявити масштаб часу, достатньо пригадати, що з моменту як бабуся почала грати в Wii Fit, Nintendo встигли пережити цілих два покоління консолей. За словами онука, гра стала прекрасною заміною звичних прогулянок для бабці у часи COVID-19.

Користувачі твітера розсипались у компліментах, називаючи бабусю "королевою" та "абсолютно неймовірною". Деякі коментатори навіть цікавились чи часом родина геймерки не зверталася до книги рекордів Гіннеса, запевняючи, що це досягнення гідне того, щоб вважатися світовим рекордом. Ми ж своєю чергою сподіваємося, що бабуся Джорджа Перкінза з легкістю перетне відмітку і в 5000 днів і ще якомога більше.