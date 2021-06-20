Wii Fit – это одна из игр, которую большинство игроков бросили собирать пыль в коробке или на полке, всего лишь через несколько недель после ее выхода. Однако одна лондонская бабушка не только не поддержала эту тенденцию, но, вероятно, установила какой-то мировой рекорд, играя в оригинальную Wii Fit в течение почти 5000 дней подряд.

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Выпущенная на пике популярности фитнес-видеоигр в двухтысячных годах, Wii Fit является игрой для Nintendo Wii, предлагающей игрокам выполнять различные физические упражнения при помощи специального геймпада. Идейный преемник игры, Ring Fit Adventure, был выпущен на Nintendo Switch в октябре 2019 и даже был приспособлен для игры в популярный шутер.

Трейлер игры Wii Fit

Новости о бабушке поступили от ее внука Джорджа Перкинза, основателя инди-издательства "Super Rare Games". Два года назад Перкинз опубликовал пост в своем твитере к которому прикрепил фото собственной бабушки, позировавшей перед телеэкраном с включенной Wii Fit. На дисплее сияла надпись о поразительных 3949 дней игры подряд, что составляет более десяти лет ежедневной игры.

Однако недавно Джордж поделился новой фотографией геймерши на которой этот невероятный срок достиг фантастических 4784 дней – примерно 13 лет. Чтобы представить масштаб времени, достаточно вспомнить, что с момента как бабушка начала играть в Wii Fit, Nintendo успели пережить целых два поколения консолей. По словам внука, игра стала прекрасной заменой привычных прогулок для бабушки во времена COVID-19.

Пользователи твиттера рассыпались в комплиментах, называя бабушку "королевой" и "абсолютно невероятной". Некоторые комментаторы даже интересовались почему семья геймерши не обращалась в книгу рекордов Гиннеса, уверяя, что это достижение достойно того, чтобы считаться мировым рекордом. Мы же в свою очередь надеемся, что бабушка Джорджа Перкинза с легкостью пересечет отметку и в 5000 дней и еще как можно больше.