Що відбувається в Borderlands 4?

Хоча Borderlands 4 отримала схвальні відгуки за динамічний геймплей, гравці на ПК зіткнулися з проблемами продуктивності. Попри неоднозначну реакцію керівництва Gearbox, яке порадило незадоволеним просто повернути гроші за гру, розробники все ж випустили перший патч для виправлення оптимізації. Проте, залишилися й інші недоліки, як-от громіздкий інтерфейс та невидимі стіни, які потребують більше часу на виправлення, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

На тлі цих серйозних проблем у грі з'явилася незначна, але дуже смішна помилка, яка розвеселила ігрове співтовариство. Користувач Reddit під ніком PersonalityFree1213 опублікував скриншот, на якому видно, як один із Мисливців за Сховищем, Векс, їздить на транспорті Kairos без штанів. Цей курйозний момент швидко став темою для жартів.



Персонаж Borderlands 4 частково лишився без одягу / Фото PersonalityFree1213

Публікація миттєво зібрала безліч коментарів. Частина користувачів відверто насміхалась, тоді як інші намагалися з'ясувати, як відтворити цей баг у себе, але вже з іншим персонажем – Амоном. Виникло припущення, що гравець просто обрав колір косметичного предмета, який зливається зі шкірою Векс, створюючи ілюзію оголеності. Однак автор публікації спростував цю теорію, надавши додаткові зображення.

Більш правдоподібною версією є припущення одного з гравців про можливий витік пам'яті в грі. Він зауважив, що текстури та скіни зброї іноді завантажуються із затримкою, що може призводити до збоїв у відображенні моделей персонажів. Ймовірно, саме через це одяг тимчасово зникає.

Цей баг жодним чином не заважає проходити гру. Помітити його можна лише в рідкісних моментах, коли камера перемикається на вигляд від третьої особи, наприклад, під час керування транспортом.

Ця весела помилка ідеально вписується в загальний гумористичний стиль серії Borderlands. Очікується, що розробники з Gearbox виправлять цей незначний недолік у найближчому оновленні, тож "голі" прогулянки, скоріш за все, триватимуть недовго.

Наскільки успішною стала Borderlands 4?

З моменту свого запуску 12 вересня 2025 року, гра Borderlands 4 залучила понад 2,5 мільйона гравців. Це принесло розробникам понад 150 мільйонів доларів доходу за перший тиждень, що робить гру одним з найбільших ААА-запусків 2025 року, пише Insider Gaming.

За даними аналітичної компанії Alinea Analytics, Borderlands 4 вже окупила близько 60–65% свого бюджету на розробку. Бюджет гри оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів, що більш ніж удвічі перевищує бюджет Borderlands 3.

Розподіл продажів за платформами виглядає наступним чином:

ПК (Steam): продано понад 1,3 мільйона копій, що принесло понад $80 мільйонів доходу.

Консолі: продано більше мільйона копій, причому продажі на PlayStation трохи випереджають Xbox.

У Steam гра має 64% позитивних відгуків.

