Что происходит в Borderlands 4?

Хотя Borderlands 4 получила положительные отзывы за динамичный геймплей, игроки на ПК столкнулись с проблемами производительности. Несмотря на неоднозначную реакцию руководства Gearbox, которое посоветовало недовольным просто вернуть деньги за игру, разработчики все же выпустили первый патч для исправления оптимизации. Однако, остались и другие недостатки, например громоздкий интерфейс и невидимые стены, которые требуют больше времени на исправление, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

На фоне этих серьезных проблем в игре появилась незначительная, но очень смешная ошибка, которая развеселила игровое сообщество. Пользователь Reddit под ником PersonalityFree1213 опубликовал скриншот, на котором видно, как один из Охотников за Хранилищем, Векс, ездит на транспорте Kairos без штанов. Этот курьезный момент быстро стал темой для шуток.



Персонаж Borderlands 4 частично остался без одежды / Фото PersonalityFree1213

Публикация мгновенно собрала множество комментариев. Часть пользователей откровенно насмехалась, тогда как другие пытались выяснить, как воспроизвести этот баг у себя, но уже с другим персонажем – Амоном. Возникло предположение, что игрок просто выбрал цвет косметического предмета, который сливается с кожей Векс, создавая иллюзию обнаженности. Однако автор публикации опроверг эту теорию, предоставив дополнительные изображения.

Более правдоподобной версией является предположение одного из игроков о возможной утечке памяти в игре. Он заметил, что текстуры и скины оружия иногда загружаются с задержкой, что может приводить к сбоям в отображении моделей персонажей. Вероятно, именно из-за этого одежда временно исчезает.

Этот баг никоим образом не мешает проходить игру. Заметить его можно лишь в редких моментах, когда камера переключается на вид от третьего лица, например, во время управления транспортом.

Эта веселая ошибка идеально вписывается в общий юмористический стиль серии Borderlands. Ожидается, что разработчики из Gearbox исправят этот незначительный недостаток в ближайшем обновлении, так что "голые" прогулки, скорее всего, продлятся недолго.

Насколько успешной стала Borderlands 4?

С момента своего запуска 12 сентября 2025 года, игра Borderlands 4 привлекла более 2,5 миллиона игроков. Это принесло разработчикам более 150 миллионов долларов дохода за первую неделю, что делает игру одним из крупнейших ААА-запусков 2025 года, пишет Insider Gaming.

По данным аналитической компании Alinea Analytics, Borderlands 4 уже окупила около 60–65% своего бюджета на разработку. Бюджет игры оценивается примерно в 200 миллионов долларов, что более чем вдвое превышает бюджет Borderlands 3.

Распределение продаж по платформам выглядит следующим образом:

ПК (Steam): продано более 1,3 миллиона копий, что принесло более $80 миллионов дохода.

Консоли: продано более миллиона копий, причем продажи на PlayStation немного опережают Xbox.

В Steam игра имеет 64% положительных отзывов.

