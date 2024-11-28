Одне з найважливіших доповнень – це кросплей між усіма платформами, що дозволяє гравцям об'єднувати зусилля незалежно від їхньої ігрової системи, повідомляє 24 Канал.

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Щоб отримати доступ до цієї функції, гравцям потрібно буде створити обліковий запис Larian Network.

Ще одна особливість – довгоочікуваний фоторежим, який дозволить гравцям фіксувати вражаючі ігрові моменти. Інструмент активуватиметься натисканням кнопки F9 на ПК і надаватиме широкі можливості, включаючи регульовані кути нахилу камери, об'єктиви, ефекти постобробки, сцени, кадри та понад 300 наклейок для творчої персоналізації.

Нові підкласи

Також на гравців чекають 12 нових підкласів для урізноманітнення ігрового процесу

Оновлення введе по одному новому підкласу для кожного класу персонажів у грі, розширюючи стратегічні та рольові можливості для гравців. Підкласи та їхні особливості включають

Бард : Коледж Гламуру

: Коледж Гламуру Варвар : Шлях велетнів

: Шлях велетнів Воїн : Таємничий лучник.

: Таємничий лучник. Чарівник : Володіння клинком.

: Володіння клинком. Друїд : Зоряне коло.

: Зоряне коло. Священик : Володіння Смерті.

: Володіння Смерті. Чаклун : Шестикутний клинок.

: Шестикутний клинок. Монах : П'яний майстер.

: П'яний майстер. Паладин : Клятва Корони.

: Клятва Корони. Злодюжка : Розбишака.

: Розбишака. Детектив : Ройовий.

: Ройовий. Чаклун: Магія тіней

Ці підкласи представлять унікальні здібності, анімацію, візуальні ефекти, істот, що викликаються, та спеціалізовані діалоги, особливо для Лицаря-злочинця.

Виправлення помилок і графік випуску

На додаток до нових можливостей, патч буде спрямований на виправлення помилок і включатиме інші поліпшення якості життя. Стрес-тестування оновлення заплановано на початок січня, а офіційний реліз очікується у 2025 році. Детальніше про оновлення можна прочитати на сторінці гри у Steam.

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Baldur's Gate вийшла з раннього доступу 3 серпня 2023 року на ПК (Steam, GOG), а відтоді поширилася на Mac, PS5 та Xbox Series X|S. Гра мала комерційний успіх, а її продажі перевищили 15 мільйонів копій, як повідомляє Irish Independent.