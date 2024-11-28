Одно из важнейших дополнений – это кросплей между всеми платформами, что позволяет игрокам объединять усилия независимо от их игровой системы, сообщает 24 Канал.

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Чтобы получить доступ к этой функции, игрокам нужно будет создать учетную запись Larian Network.

Еще одна особенность – долгожданный фоторежим, который позволит игрокам фиксировать впечатляющие игровые моменты. Инструмент будет активироваться нажатием кнопки F9 на ПК и предоставлять широкие возможности, включая регулируемые углы наклона камеры, объективы, эффекты постобработки, сцены, кадры и более 300 наклеек для творческой персонализации.

Новые подклассы

Также игроков ждут 12 новых подклассов для разнообразия игрового процесса

Обновление введет по одному новому подклассу для каждого класса персонажей в игре, расширяя стратегические и ролевые возможности для игроков. Подклассы и их особенности включают

Бард : Колледж Гламура

: Колледж Гламура Варвар : Путь великанов

: Путь великанов Воин : Таинственный лучник.

: Таинственный лучник. Волшебник : Владение клинком.

: Владение клинком. Друид : Звездный круг.

: Звездный круг. Священник : Владения Смерти.

: Владения Смерти. Колдун : Шестиугольный клинок.

: Шестиугольный клинок. Монах : Пьяный мастер.

: Пьяный мастер. Паладин : Клятва Короны.

: Клятва Короны. Ворюга : Разбойник.

: Разбойник. Детектив : Роевой.

: Роевой. Колдун: Магия теней

Эти подклассы представят уникальные способности, анимацию, визуальные эффекты, существ, вызываемых, и специализированные диалоги, особенно для Рыцаря-преступника.

Исправления ошибок и график выпуска

В дополнение к новым возможностям, патч будет направлен на исправление ошибок и будет включать другие улучшения качества жизни. Стресс-тестирование обновления запланировано на начало января, а официальный релиз ожидается в 2025 году. Подробнее об обновлении можно прочитать на странице игры в Steam.

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Baldur's Gate вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на ПК (Steam, GOG), а с тех пор распространилась на Mac, PS5 и Xbox Series X|S. Игра имела коммерческий успех, а ее продажи превысили 15 миллионов копий, как сообщает Irish Independent.