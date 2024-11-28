Одно из важнейших дополнений – это кросплей между всеми платформами, что позволяет игрокам объединять усилия независимо от их игровой системы, сообщает 24 Канал.
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Чтобы получить доступ к этой функции, игрокам нужно будет создать учетную запись Larian Network.
Еще одна особенность – долгожданный фоторежим, который позволит игрокам фиксировать впечатляющие игровые моменты. Инструмент будет активироваться нажатием кнопки F9 на ПК и предоставлять широкие возможности, включая регулируемые углы наклона камеры, объективы, эффекты постобработки, сцены, кадры и более 300 наклеек для творческой персонализации.
Новые подклассы
Также игроков ждут 12 новых подклассов для разнообразия игрового процесса
Обновление введет по одному новому подклассу для каждого класса персонажей в игре, расширяя стратегические и ролевые возможности для игроков. Подклассы и их особенности включают
- Бард: Колледж Гламура
- Варвар: Путь великанов
- Воин: Таинственный лучник.
- Волшебник: Владение клинком.
- Друид: Звездный круг.
- Священник: Владения Смерти.
- Колдун: Шестиугольный клинок.
- Монах: Пьяный мастер.
- Паладин: Клятва Короны.
- Ворюга: Разбойник.
- Детектив: Роевой.
- Колдун: Магия теней
Эти подклассы представят уникальные способности, анимацию, визуальные эффекты, существ, вызываемых, и специализированные диалоги, особенно для Рыцаря-преступника.
Исправления ошибок и график выпуска
В дополнение к новым возможностям, патч будет направлен на исправление ошибок и будет включать другие улучшения качества жизни. Стресс-тестирование обновления запланировано на начало января, а официальный релиз ожидается в 2025 году. Подробнее об обновлении можно прочитать на странице игры в Steam.
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Baldur's Gate вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на ПК (Steam, GOG), а с тех пор распространилась на Mac, PS5 и Xbox Series X|S. Игра имела коммерческий успех, а ее продажи превысили 15 миллионов копий, как сообщает Irish Independent.