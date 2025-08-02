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2 серпня, 09:30
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Як взяти участь у бета-тестуванні Battlefield 6

Максим Задворський
Основні тези
  • Бета-тестування Battlefield 6 розпочнеться 9 серпня 2025 року і триватиме протягом двох тижнів у два етапи: з 9 по 10 серпня та з 14 по 17 серпня.
  • Гравці зможуть завантажити бета-версію на свої платформи з 4 серпня, а також отримати ранній доступ (з 7 серпня) через перегляд стримерів та систему Twitch Drops.
  • У беті будуть доступні чотири режими гри та чотири мапи, а для гри на ПК потрібні специфічні системні вимоги.

Фанати шутерів зможуть випробувати Battlefield 6 задовго до релізу, завдяки відкритому бета-тестуванню, що розпочнеться вже 9 серпня 2025 року. Як стати його частиною – читайте у матеріалі.

У пересічних геймерів буде шанс самотужки випробувати продовження легендарної серії Battlefield, яка намагатиметься забрати корону "королеви шутерів" у Call of Duty, повідомляє 24 Канал. 

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Як потрапити в бета-тест Battlefield 6?

EA подбали про усіх геймерів та зробили ставку на Battlefield 6, тож усе, що вам потрібно буде зробити аби стати частиною тестування нового шутера – завантажити "бету" з магазину вашої платформи (ПК, PS5, Xbox Series X|S).

Це можна буде зробити вже від 4 серпня, коли файл стане доступним для попереднього завантаження.

Коли почнеться відкрите бета-тестування Battlefield 6?

Вперше відчути атмосферу нової гри можна буде вже зовсім незабаром. Відкрите бета-тестування Battlefield 6 триватиме протягом двох тижнів та проходитиме у два раунди:

  • Перший пройде з суботи, 9 серпня 2025 року, до неділі, 10 серпня
  • Другий – з 14 серпня (четвер) до неділі, 17 серпня

Трейлер мультиплеєра – дивіться відео

Як потрапити в бету Battlefield 6 раніше за інших?

Особливо затяті шанувальники серії мають змогу отримати доступ до бета-версії на два дні раніше, переглянувши трансляції певних стримерів та отримавши код методом Twitch Drops.

Після цього його потрібно буде активувати на офіційному сайті EA, пов'язавши акаунт з обліковим записом на Twitch.

Алгоритм дій: 

  • Перейдіть на офіційний сайт EA
  • Переконайтеся, що ваш обліковий запис пов'язано з платформою Twitch
  • Перейдіть на вкладку "Payment and Wallet"
  • Виберіть "Redeem a product code"
  • Введіть код, отриманий у Twitch Drops

Що чекатиме на гравців?

У беті на геймерів чекатимуть чотири режими гри: Conquest, Breakthrough, Squad Deathmatch та Domination. 

Усі вони будуть доступними для гри на чотирьох мапах: Siege of Cairo, Liberation Peak, Iberian Offensive, Empire State.

Якими будуть системні вимоги для Battlefield 6 на ПК?

Згідно з офіційними системними вимогами, тим, хто захоче пограти в Battlefield 6, знадобиться щонайменше Nvidia RTX 2060/AMD Radeon RX 5600 XT з 16 гігабайтами оперативної пам'яті та процесори рівня Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 2600 для запуску гри у роздільній здатності 1080p з підтримкою 30 FPS. 

Тим, хто захоче грати у вищій роздільній здатності з 60-80 FPS, знадобиться ще потужніше залізо.

Системні вимоги / Фото EA

Тож, тестування дасть гравцям змогу вельми добре оцінити новий проєкт перш ніж придбати його за повною ціною, що становить 1699 гривень у Steam та 2399 у PS Store.