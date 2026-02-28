У Steam можна безплатно отримати цікавий роуглайк
- Гру Just Move: Clean City Messy Battle можна безкоштовно отримати в Steam до 20:00 4 березня за київським часом.
- Гра має 100 місій на 10 картах, п'ять типів зброї та розгалужену систему покращень.
Безплатні відеоігри у Steam вже стають звичним явищем, тож геймери знову можуть безплатно отримати інді-проєкт у жанрі "роуглайк".
ПК-геймери все частіше отримують змогу безплатно поповнити власну бібліотеку в цифровому магазині відеоігор від Valve, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Кат-сцена з Crimson Desert повторює легендарний момент з фільмів про Індіану Джонса
Безплатний "роуглайк" у Steam?
До 20:00 за київським часом 4 березня у Steam можна безкоштовно отримати гру Just Move: Clean City Messy Battle від daminggede.
Випущений в червні 2025 року, "роуглайк" Just Move: Clean City Messy Battle – це черговий представник "сурвайвал" жанру, створеного грою Vampire Survivors, де гравці протистоять полчищам ворогів завдяки численним випадковим апгрейдам, інформує Gamerant.
Just Move: Clean City Messy Battle може похвалитися 100 місій, розподілених на 10 карт, п'ятьма типами зброї та розгалуженою системою покращень.
Скриншот з гри / Фото з Steam
Рецензії на проєкт залишають бажають кращого, зокрема геймери бідкаються на одноманітність противників та баги.
Разом з тим, поповнити бібліотеку в Steam безплатною грою, навіть якщо ти жодного разу потім її не запустиш, все ще приємно.
Останні новини зі Steam:
У 2025 році Steam заробив рекордно багато грошей. Йдеться про мільярди доларів.
Автори інді-легенди Disco Elysium випустили на платформі демоверсію своєї шпигунської гри Zero Parades.
Консоль від Valve підтримує понад 25 тисяч відеоігор з бібліотеки Steam, але це лише орієнтовно 20% каталогу платформи.