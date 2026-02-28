ПК-геймери все частіше отримують змогу безплатно поповнити власну бібліотеку в цифровому магазині відеоігор від Valve, повідомляє 24 Канал.

Безплатний "роуглайк" у Steam?

До 20:00 за київським часом 4 березня у Steam можна безкоштовно отримати гру Just Move: Clean City Messy Battle від daminggede.

Випущений в червні 2025 року, "роуглайк" Just Move: Clean City Messy Battle – це черговий представник "сурвайвал" жанру, створеного грою Vampire Survivors, де гравці протистоять полчищам ворогів завдяки численним випадковим апгрейдам, інформує Gamerant.

Just Move: Clean City Messy Battle може похвалитися 100 місій, розподілених на 10 карт, п'ятьма типами зброї та розгалуженою системою покращень.

Скриншот з гри / Фото з Steam

Рецензії на проєкт залишають бажають кращого, зокрема геймери бідкаються на одноманітність противників та баги.

Разом з тим, поповнити бібліотеку в Steam безплатною грою, навіть якщо ти жодного разу потім її не запустиш, все ще приємно.

