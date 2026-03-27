Видовищний платформер з українською локалізацію можна безплатно випробувати в Steam

У Steam та Xbox Store з'явилася можливість безплатно випробувати мальовничий платформер Eternal Life of Goldman, серед переваг якого можна відзначити наявність української локалізації.

Цікаво Автори RoboCop раптово змінили курс – тепер вони роблять гру про вампірів

Чи спіткає Eternal Life of Goldman успіх?

Головний козир Eternal Life of Goldman – це те, що гра намальована вручну та анімована покадрово, що може нагадати геймерам відому Cuphead.

Новий трейлер платформера, розробленого Weappy Studio, був представлений під час презентації Xbox Partner Preview, де було анонсовано, що гра з'явиться у Xbox Game Pass у день релізу, інформує Gamerant.

Події проєкту розгорнуться на фантастичному острові під назвою Архіпелаг, а гравці візьмуть під контроль Голдмана – чудернацького джентельмена похилого віку, озброєного унікальною тростиною.

Саме цей інструмент стане основою ігрового процесу, адже його можна буде покращувати новими здібностями та деталями, які допоможуть вам і Голдману у подорожі ціллю якої буде здолати істоту відому як Божество.

Трейлер гри: дивіться відео

Eternal Life of Goldman також вийде на PlayStation 5 та Nintendo Switch, тож фанати жанру на усіх платформах будуть задоволені.

Щоправда, проєкт поки що не має кінцевої дати релізу, хоча й планується до виходу до кінця 2026 року.

На які ще новинки звернути увагу?