Безпрограшна лотерея: розробники Genshin Impact зможуть отримати прекрасні подарунки – фото

Розробники відеогри Genshin Impact зможуть взяти участь у безпрограшній лотереї. Саме так власники студії miHoYo вирішили привітати своїх співробітників з Китайським Новим роком.

Джерело: DualShockers

Розробники зі студії miHoYo можуть запам'ятати надовго цей Китайський Новий рік. Річ у тім, що власники цієї компанії вирішили відмітити цю святкову подію грандіозною та безпрограшною лотереєю. Всі співробітники зможуть отримати цікаві та цінні подарунки.

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Перша інформація про цю подію з'явилася у соціальній мережі Weibo, а користувачі побачили справжні гори подарунків. Здається, таку кількість консолей можна побачити лише у двох місцях: на складах виробників чи у сховах перекупників. Але виявилося, що таку кількість подарунків для своїх працівників підготували боси компанії miHoYo. Всього там працює 1,5 тисячі співробітників й кожен зможе отримати якийсь сюрприз. Щоправда, вибрати собі подарунок не вийде, бо все вирішиться у лотереї. Повний список дарунків ще не з'явився, але на фото ми відшукали наступні предмети:

PlayStation 5

Nintendo Switch

Відеокарти серії RTX 3070

iPhone 12

MacBook

Apple Watch Series 6

iPad

Варто відзначити, що розробники зі студії miHoYo дійсно дуже добре працювали у 2020 році. Їх проєкт із назвою Genshin Impact підкорював мережу майже всю осінь. Відеогра отримала багато нагород та принесла своїм розробникам чимало коштів. Наприклад, у жовтні ця гра стала найприбутковішою в App Store та Google Play, лише за цей місяць користувачі витратили майже 240 мільйонів доларів у Genshin Impact.

Подарунки співробітникам компанії miHoYo / світлина з порталу DualShockers