Разработчики видеоигры Genshin Impact смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. Именно так владельцы студии miHoYo решили поздравить своих сотрудников с Китайским Новым годом.

Источник: DualShockers

Разработчики из студии miHoYo могут запомнить надолго этот Китайский Новый год. Дело в том, что владельцы этой компании решили отметить это праздничное событие грандиозной и беспроигрышной лотереей. Все сотрудники смогут получить интересные и ценные подарки.

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Первая информация об этом событии появилась в социальной сети Weibo, а пользователи увидели настоящие горы подарков. Кажется, такое количество консолей можно увидеть только в двух местах: на складах производителей или в хранилищах перекупщиков. Но оказалось, что такое количество подарков для своих работников подготовили боссы компании miHoYo. Всего там работает 1,5 тысячи сотрудников и каждый сможет получить какой-то сюрприз. Правда, выбрать себе подарок не получится, потому что все решится в лотерее. Полный список подарков еще не появился, но на фото мы нашли следующие предметы:

PlayStation 5

Nintendo Switch

Видеокарты серии RTX 3070

iPhone 12

MacBook

Apple Watch Series 6

iPad

Стоит отметить, что разработчики из студии miHoYo действительно очень хорошо работали в 2020 году. Их проект под названием Genshin Impact покорял сеть почти всю осень. Видеоигра получила много наград и принесла своим разработчикам немало средств. Например, в октябре эта игра стала самой прибыльной в App Store и Google Play, только за этот месяц пользователи потратили почти 240 миллионов долларов в Genshin Impact.

Подарки сотрудникам компании miHoYo / фотография с портала DualShockers