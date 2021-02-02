Беспроигрышная лотерея: разработчики Genshin Impact смогут получить прекрасные подарки – фото
Разработчики видеоигры Genshin Impact смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. Именно так владельцы студии miHoYo решили поздравить своих сотрудников с Китайским Новым годом.
Источник: DualShockers
Разработчики из студии miHoYo могут запомнить надолго этот Китайский Новый год. Дело в том, что владельцы этой компании решили отметить это праздничное событие грандиозной и беспроигрышной лотереей. Все сотрудники смогут получить интересные и ценные подарки.
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Первая информация об этом событии появилась в социальной сети Weibo, а пользователи увидели настоящие горы подарков. Кажется, такое количество консолей можно увидеть только в двух местах: на складах производителей или в хранилищах перекупщиков. Но оказалось, что такое количество подарков для своих работников подготовили боссы компании miHoYo. Всего там работает 1,5 тысячи сотрудников и каждый сможет получить какой-то сюрприз. Правда, выбрать себе подарок не получится, потому что все решится в лотерее. Полный список подарков еще не появился, но на фото мы нашли следующие предметы:
- PlayStation 5
- Nintendo Switch
- Видеокарты серии RTX 3070
- iPhone 12
- MacBook
- Apple Watch Series 6
- iPad
Стоит отметить, что разработчики из студии miHoYo действительно очень хорошо работали в 2020 году. Их проект под названием Genshin Impact покорял сеть почти всю осень. Видеоигра получила много наград и принесла своим разработчикам немало средств. Например, в октябре эта игра стала самой прибыльной в App Store и Google Play, только за этот месяц пользователи потратили почти 240 миллионов долларов в Genshin Impact.
Подарки сотрудникам компании miHoYo / фотография с портала DualShockers
Genshin ImpactБесплатная ролевая видеоигра, разработанная и выпущенная китайской студией miHoYo. Игрокам нужно исследовать фантастический мир Тейват и бороться с могущественными врагами на пути к похищенной родне. Игра быстро стала очень популярной в сети и получила очень высокие оценки от критиков.
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