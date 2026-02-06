Як грали Natus Vincere?

Груповий етап BLAST Slam VI офіційно завершився, визначивши двох головних фаворитів, які продемонстрували найкращі результати на старті сезону. Колективи Natus Vincere та OG зуміли посісти перші дві сходинки турнірної таблиці, що гарантувало їм прямий вихід до півфіналу плей-оф. Такий успіх не лише наближає команди до головного трофея, а й забезпечує їм місце у четвірці найкращих за підсумками всього змагання, пише Bo3.

Загалом у межах групової стадії NAVI провели 11 поєдинків у форматі "найкращий з одного", з яких виграли 7. Змішаний склад української команди здолав таких серйозних суперників, як Tundra Esports, Team Falcons, MOUZ, GamerLegion та Xtreme Gaming.

Попри поразки від Team Spirit, Liquid, Yandex та HEROIC, стабільної гри NAVI виявилося достатньо для лідерства. Перемога над Xtreme Gaming в останній день стала одним із вирішальних моментів, що закріпив їхній статус.

Тепер команда отримала тиждень відпочинку перед початком вирішальних матчів у LAN-форматі.

В якому стані OG?

Команда OG продемонструвала ідентичний результат, закінчивши групу з рахунком 7 – 4. Організація, котра у листопаді минулого року підписала філіппінський ростер Team Aureus, продовжує демонструвати стрімке зростання результатів.

Їхній виступ розпочався з ідеальної серії перемог у перший день над Team Liquid, Team Yandex, MOUZ та GamerLegion. Хоча другий день був менш вдалим через програші NAVI та іншим опонентам, вони змогли реабілітуватися, перегравши чинних чемпіонів The International – Team Falcons.

Завершальні перемоги над Tundra Esports та REKONIX дозволили OG розділити першу сходинку з NAVI.

Хто ще продовжить боротьбу за чемпіонство на BLAST Slam VI?

Цікаво, що ще дві команди – Team Liquid та Tundra Esports – також завершили етап з аналогічним показником 7 – 4, повідомляє GosuGamers. Проте вони поступилися NAVI та OG у боротьбі за прямий вихід до півфіналу через додаткові показники.

Долю перших двох місць визначили коефіцієнти та результати особистих зустрічей між претендентами. Тепер ці колективи змушені пробиватися через стадію Play-In, щоб отримати шанс зіграти у чвертьфіналі.

Що відомо про турнір?