Причиною скандалу стало рішення розробників зробити два з шести вампірських кланів, Ласомбра та Тореадор, ексклюзивами для доповнення Shadows & Silk. Це DLC входило лише до складу найдорожчого преміального видання гри, нагадує 24 Канал.

Фанати гостро розкритикували такий підхід, після чого видавець Paradox Interactive спочатку спробував виправдатись особливостями індустрії, але згодом натякнув на коригування планів.

Що збираються робити в Paradox?

Тепер компанія перейшла до конкретних дій. Команда розробників The Chinese Room активно працює над змінами, деталі яких обіцяють розкрити 17 вересня.

Першим кроком у вирішенні проблеми стало повернення грошей гравцям, які передзамовили преміальне видання Bloodlines 2 у PS Store. Цей процес розпочався 8 вересня.

Менеджерка з розвитку спільноти бренду World of Darkness, Деббі Лейн, зазначила, що внесення таких значних змін вимагає часу, адже команда прагне "все зробити правильно".

Коли вийде гра?

Реліз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 заплановано на 21 жовтня для ПК (Steam, GOG, EGS), PS5 та Xbox Series X|S. Гра запропонує сучасний Сіетл на межі війни, вибір статі головного героя та графіку на рушії Unreal Engine 5.

Трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2