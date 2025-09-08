Причиной скандала стало решение разработчиков сделать два из шести вампирских кланов, Ласомбра и Тореадор, эксклюзивами для дополнения Shadows & Silk. Это DLC входило только в состав самого дорогого премиального издания игры, напоминает 24 Канал.

Фанаты остро раскритиковали такой подход, после чего издатель Paradox Interactive сначала попытался оправдаться особенностями индустрии, но впоследствии намекнул на корректировку планов.

Что собираются делать в Paradox?

Теперь компания перешла к конкретным действиям. Команда разработчиков The Chinese Room активно работает над изменениями, детали которых обещают раскрыть 17 сентября.

Первым шагом в решении проблемы стал возврат денег игрокам, которые предзаказали премиальное издание Bloodlines 2 в PS Store. Этот процесс начался 8 сентября.

Менеджер по развитию сообщества бренда World of Darkness, Дебби Лейн, отметила, что внесение таких значительных изменений требует времени, ведь команда стремится "все сделать правильно".

Когда выйдет игра?

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 запланирован на 21 октября для ПК (Steam, GOG, EGS), PS5 и Xbox Series X|S. Игра предложит современный Сиэтл на грани войны, выбор пола главного героя и графику на движке Unreal Engine 5.

