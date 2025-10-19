Відомий творець модифікацій знову здивував шанувальників RDR 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto у X.

Гра в грі?

Ентузіаст модерської справи продовжує "знущатися" над славетною Red Dead Redemption 2.

Після того як змусив гравців дивитися спогади вбитих NPC, стример Blurbs перетворив проєкт Rockstar на культовий файтинг Mortal Kombat.

Завдяки дотепній модифікації будь-яка бійка у грі переходить у режим 2D, її учасники опиняються замкнутими у невидимих рамках, а над ними з'являються шкали здоров'я з MK3. Окрім NPC, суперниками героя також можуть бути й тварини.

А на додачу, у грі навіть є ефектні "фаталіті", як от прикінцевий момент з потягом, який сам стример назвав "новою кінцівкою" RDR 2.

Мод в дії – перегляньте відео

YouTuber Blurbs is going viral for recreating Mortal Kombat in Red Dead Redemption 2



You can fight NPCs, animals, and even use fatalities pic.twitter.com/A5N0mPhoks — Dexerto (@Dexerto) October 17, 2025

Хто знає куди далі зайде Blurbs у намаганнях вразити свою аудиторію.