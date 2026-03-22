Аномальна популярність – шалена знижка на CoD Modern Warfare зумовила новий рекорд

Суттєва знижка на перезапуск легендарної Call of Duty Modern Warfare зумовила неймовірний приріст гравців у Steam, що встановило новий рекорд гри на платформі.

Ціни на сучасні CoD часто зупиняють геймерів від покупки, але важко встояти від знижки, яку зараз пропонують на перезапуск легендарної частини франшизи, повідомляє 24 Канал.

Modern Warfare переживає нову молодість?

У 2019 році світ побачив перезапуск Modern Warfare. На той момент оновлена гра стала найшвидше продаваною частиною Call of Duty за всю історію.

Цьому посприяв і культовий статус оригіналу і те, що проєкт вийшов напрочуд якісним, а не чимось на кшталт ремастерів класичних GTA.

Щоправда, кусається ціна на забавку, яка, до прикладу, у Steam складає 2 552 гривні.

Виправив ситуацію весняний розпродаж, який скинув з цінника 90% (нова ціна – 255 гривень), тим самим зробивши немислиме. Через 6 років після релізу, одночасна кількість гравців Call of Duty: Modern Warfare досягла нового піку на відмітці у 53 410 осіб, як повідомляє SteamDB.

Ситуація видається ще більш вражаючою з огляду на те, що новіші частини серії не можуть похвалитися такими показниками.

Наприклад, Black Ops 7 на платформі Valve мала пік у 25 300 гравців, повідомляє Insider Gaming.

Отож, не пропустіть шанс і собі "залетіти" в культову CoD, адже знижка буде актуальною лише до 26 березня.

