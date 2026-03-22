Аномальная популярность – бешеная скидка на CoD Modern Warfare обусловила новый рекорд

Существенная скидка на перезапуск легендарной Call of Duty Modern Warfare обусловила невероятный прирост игроков в Steam, что установило новый рекорд игры на платформе.

Цены на современные CoD часто останавливают геймеров от покупки, но трудно устоять от скидки, которую сейчас предлагают на перезапуск легендарной части франшизы, сообщает 24 Канал.

Интересно Crimson Desert попала в немилость к геймерам из-за использования ИИ

Modern Warfare переживает новую молодость?

В 2019 году мир увидел перезапуск Modern Warfare. На тот момент обновленная игра стала самой быстро продаваемой частью Call of Duty за всю историю.

Этому поспособствовал и культовый статус оригинала и то, что проект получился на удивление качественным, а не чем-то вроде ремастеров классических GTA.

Правда, кусается цена на игрушку, которая, к примеру, в Steam составляет 2 552 гривны.

Исправила ситуацию весенняя распродажа, которая сбросила с ценника 90% (новая цена – 255 гривен), тем самым совершив немыслимое. Спустя 6 лет после релиза, одновременное количество игроков Call of Duty: Modern Warfare достигло нового пика на отметке в 53 410 человек, как сообщает SteamDB.

Ситуация кажется еще более впечатляющей учитывая то, что более новые части серии не могут похвастаться такими показателями.

Например, Black Ops 7 на платформе Valve имела пик в 25 300 игроков, сообщает Insider Gaming.

Поэтому, не упустите шанс и себе "залететь" в культовую CoD, ведь скидка будет актуальной только до 26 марта.

Какие игры стали бестселлерами 2026 года?