Аби врегулювати судовий конфлікт з власними інвесторами, розробники контроверсійного Cyberpunk 2077 змушені виплатити чималу суму.

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Після трьох перенесень, довгоочікувана RPG була випущена для ПК і консолях з безліччю технічних проблем, ставши одним із найбільш провальних релізів в історії індустрії. У результаті гру навіть тимчасово вилучали із PlayStation Store.

Усе це неабияк розізлило інвесторів і ті, ще у грудні 2020 року, звернулися до юридичної фірми Rosen аби подати позов про відшкодування збитків відповідно до федерального законодавства про цінні папери.

Згідно з свідченнями, CD Projekt зробили неправдиві або оманливі заяви та не розкрили інвесторам той факт, що в Cyberpunk 2077 "практично неможливо грати" на консолях, і "коли правда відкрилася... інвестори зазнали збитків".

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За словами позивачів загальна потенційна сума збитків сягнула 11 мільйонів доларів.

Одначе після 2 років тяганини сторони все ж дійшли згоди й польські розробники зобов'язалися виплатити інвесторам 1.85 мільйона доларів США, що становить 16,8% від першочергової суми.

Хоча виплата далека від тої, яку спершу вимагали інвестори, можна припустити, що усі сторони залишилися задоволеними домовленістю, адже за час, що минув з моменту звернення до суду, Cyberpunk 2077 суттєво реабілітувався в очах геймерів за свій жахливий провал на релізі, що допомогло стабілізувати й фінансову ситуацію для CD Projekt RED.