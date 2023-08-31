У CD Projekt RED розповіли чому Cyberpunk 2077 отримає лише одне DLC – причина інтригує

Польські розробники з CD Projekt RED дали інвесторам офіційне пояснення, чому для Cyberpunk 2077 з'явиться лише одне повноцінне доповнення і для геймерів це може виявитися гарною новиною. Деталі – у матеріалі.

Творці Cyberpunk 2077 розповіли чому гра отримає лише одне повноцінне DLC і як це пов'язано з технологічними особливостями проєкту.

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Реліз Cyberpunk 2077 назавжди залишиться в історії ігор як один із найгірших стартів, але зусилля CD Projekt RED направлені на усунення помилок і покращення продуктивності гри відтоді допомогли проєкту заграти новими барвами.

DLC Phantom Liberty, з яким гра, до речі, отримає українську локалізацію, має намір ще більше покращити оригінал, не лише додавши нову сюжетну лінію, але й змінивши чимало механік, як от систему роботи кібернетичних імплантатів та дерево навичок.

Попри це, Phantom Liberty стане останнім доповненням до гри і єдиним "повноцінним".

Ця інформація була оприлюднена під час нещодавньої сесії запитань і відповідей з інвесторами, коли представників студії запитали яка кількість проданих копій могла б переконати команду зробити друге доповнення.

Трейлер Phantom Liberty: дивитися відео

Міхал Новаковський з CDPR пояснив, що рішення було прийнято давно, і що це було здебільшого з технологічних причин, оскільки команда вирішила відмовитися від власного ігрового рушія REDengine (який створили для The Witcher 2 і використовували для усіх ігор відтоді) і перейти на Unreal Engine 5 для всіх майбутніх проєктів.

На цю мить CDPR та їхні зовнішні студії розробляють цілу низку ігор.

Серед них є і продовження Cyberpunk 2077, а також так званий The Witcher 4 і всі вони використовуватимуть усі наявні потужності новітнього рушія, що не може не втішити геймерів.