Перевірений інсайдер поділився новими подробицями про розробку GTA 6

Інсайдер, попередня інформація від якого була підтверджена другим трейлером GTA 6, поділився новими подробицями розробки довгоочікуваного проєкту Rockstar.

Вихід другого трейлера Grand Theft Auto 6 підтвердив правдивість інформації геймера під ніком GameRoll, який поділився новими деталями створення гри, інформує 24 Канал з посиланням на його профіль у X.

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Перенесення було необхідністю

Новий трейлер проєкту розкрив нам імена головних героїв: Люсії Камінос та Джейсона Дюваля.

Користувач X під ніком GameRoll повідомляв про ці імена ще у квітні, дізнавшись їх від власного джерела в Rockstar.

Як виявилося, його "джерело" також поділилося деякою інформацією про перенесення GTA 6.

Це джерело чітко дало мені зрозуміти, що відтермінування до 2026 року було АБСОЛЮТНО необхідним,

– стверджує геймер.

За словами GameRoll, якби гра таки вийшла у 2025 році вона була б значно гіршою.

У намаганні "втрапити" в зазначене вікно релізу Rockstar почали вирізати з гри багато контенту, але у висновку таки відважилися на перенесення.

При цьому GameRoll каже, що він не є інсайдером і це наразі вся інформація, яку він має про гру.