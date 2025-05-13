Перевірений інсайдер поділився новими подробицями про розробку GTA 6
- Вихід другого трейлера GTA 6 підтвердив інформацію від інсайдера GameRoll про імена головних героїв: Люсії Камінос та Джейсона Дюваля.
- Перенесення виходу гри до 2026 року було необхідним, оскільки це дозволить уникнути значних втрат у контенті.
- Якби гра вийшла у 2025 році, вона була б гіршою, тому розробники вирішили відкласти реліз для покращення якості.
Інсайдер, попередня інформація від якого була підтверджена другим трейлером GTA 6, поділився новими подробицями розробки довгоочікуваного проєкту Rockstar.
Вихід другого трейлера Grand Theft Auto 6 підтвердив правдивість інформації геймера під ніком GameRoll, який поділився новими деталями створення гри, інформує 24 Канал з посиланням на його профіль у X.
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Перенесення було необхідністю
Новий трейлер проєкту розкрив нам імена головних героїв: Люсії Камінос та Джейсона Дюваля.
Користувач X під ніком GameRoll повідомляв про ці імена ще у квітні, дізнавшись їх від власного джерела в Rockstar.
Як виявилося, його "джерело" також поділилося деякою інформацією про перенесення GTA 6.
Це джерело чітко дало мені зрозуміти, що відтермінування до 2026 року було АБСОЛЮТНО необхідним,
– стверджує геймер.
За словами GameRoll, якби гра таки вийшла у 2025 році вона була б значно гіршою.
У намаганні "втрапити" в зазначене вікно релізу Rockstar почали вирізати з гри багато контенту, але у висновку таки відважилися на перенесення.
При цьому GameRoll каже, що він не є інсайдером і це наразі вся інформація, яку він має про гру.