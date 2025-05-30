Велике повернення у Counter-Strike – відомі брати-кіберспортсмени поповнили амбітний колектив

Одні з найвідоміших братів в історії Counter-Strike повертаються у кіберспортивну дисципліну після свого вояжу в Valorant. Вони приєдналися до амбітної організації FUT.

Кіберспортивна організація FUT оголосила про вихід на арену змагального Counter-Strike 2, підписавши франкомовний склад з дуетом відомих бельгійських братів, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Амбітний проєкт повернув кіберспортсменів з Valorant

Поки легендарні Astralis перебувають на межі банкрутства, турецька організація FUT вперше спробує себе у кіберспортивному Counter-Strike, а представлятиме її доволі сильний колектив, принаймні так виглядає на папері.

У його складі виступатиме колишній гравець таких команд як NIP та G2 – Одрік "JACKZ" Джаг. Акомпанувати йому буде не менш досвідчений співвітчизник Кевін "⁠misutaaa⁠" Раб'є, який після відходу з Vitality встиг також пограти за Falcons та Into the Breach.

Одначе, найбільшою новиною стало повернення у Counter-Strike легендарного Аділа "⁠ScreaM⁠" Бенрлітома, якого колись вважали одним з наймайстерніших стрільців у дисципліні.

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30-річний кіберспортсмен доєднався до FUT разом з братом – Набілем "Nivera" Бенрлітомом. Щоправда, останній одразу братиме участь у змагальних поєдинках, в той час, як Бенрлітом-старший перебуватиме на позиції шостого (запасного) гравця та контентмейкера, поки "звикатиме" до CS2.

Представлення команди – перегляньте ролик

Окрім них за FUT також виступатимуть Етьєн "⁠drac⁠" Салаун та Девід "devoduvek⁠" Добросавлєвич, під тренерством Франсуа-Ксав'є "⁠falco⁠" Колліне.